Rusija neće zaboraviti ukrajinski krvavi teroristički napad na Starobeljsk i tražiće pravdu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Bez sumnje, nećemo to zaboraviti i tražićemo pravdu za krvavi teroristički napad /predsjednika Ukrajine Vladimira/ Zelenskog na Starobeljsk", rekao je Lavrov novinarima u Moskvi nakon sastanka sa vatikanskim sekretarom za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.

Lavrov je naglasio da kijevski režim nastavlja da demonstrira krajnju brutalnost napadima na djecu, a posljednji takav zločin počinjen je tokom noći u Krasnodarskoj oblasti, Adigeji i Dagestanu, gdje su u ukrajinskom napadu na civilne objekte poginula djeca.

"Civili, uključujući djecu, poginuli su u napadu dronom na grad Nižnjekamsk", podsjetio je Lavrov, prenosi Srna.