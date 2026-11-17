Rusija se ne bori za teritoriju u Ukrajini, već za narod kojem su oduzeta osnovna prava, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je na konferenciji za novinare nakon Samita Istočne Azije u Manili rekao da Rusija neće odustati od svojih ciljeva u Ukrajini.

"Uvjeravam vas da će u više navrata biti taktičkih manevara, ali naši ciljevi su jasno izneseni. Za razliku od naših partnera, mi nikada nismo promijenili te ciljeve", naveo je Lavrov.

On je istakao da Evropa pokušava svim sredstvima da "kupi Ukrajini vrijeme", te da je Moskva u više navrata govorila o ulozi evropskih zemalja u procesu pregovora u vezi sa Ukrajinom.

Lavrov je podsjetio da Evropa tvrdi da je sastavila pregovarački tim iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Poljske, Italije i Evropske komisije, te da zahtijevaju da budu za pregovaračkim stolom, ali da pojedine izjave iz Brisela ukazuju na to da Evropa ne želi mir u Ukrajini.

On je citirao visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaju Kalas, koja je izjavila da "u Evropi već postoji bezbjednosna arhitektura, u kojoj EU i NATO imaju svoje uloge", te da je potrebno "integrisati Ukrajinu u tu arhitekturu", prenio je TASS.

Osim toga, Lavrov je podsjetio na izjavu predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen da se "bilo kakve ozbiljne diskusije o bezbjednosnoj arhitekturi Evrope mogu započeti tek kada se uspostavi primirje u Ukrajini", prenosi Srna.