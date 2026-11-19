Satanske vrijednosti šire se Zapadom i ljudi koji tamo žive ne žele da odgajaju svoju djecu po tom sistemu, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov povodom 80 godina od rođenja patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila.

"Proces koji sam pomenuo je povlačenje Zapada od svojih korijena, širenje satanskih vrijednosti u životu, kulturi, umjetnosti i književnosti. Mnogo normalnih i zdravih ljudi na Zapadu to primjećuje i ne želi da svoj život posveti tome, niti žele da na taj način odgajaju djecu", izjavio je Lavrov.

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Prema njegovim riječima, mnogo ljudi dolazi i smatraju Rusiju svojom novom domovinom, što ukazuje na efikasnost rada ruske crkve, prenosi Srna.

"Privlačnost Rusije je kvalitet koji je od ključne važnosti kako bi bili tvrđava našem narodu, a raj drugima", dodao je Lavrov.