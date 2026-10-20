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Lavrov: Zapad nikada više neće biti glavni igrač koji diriguje drugima

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20.10.2026 18:56

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio da Zapad pribegava svim vrstama ekstremnih mjera, upuštajući se u neviđene avanture, ali da više nikada neće biti glavni igrač koji diriguje drugima.

"Sada kada je svijet krenuo u drugom smjeru, istorijski proces objektivno transformiše ekonomiju, politiku i globalne finansije - rekao je Lavrov na sastanku sa diplomcima univerziteta koji su prvi put primljeni u diplomatsku službu", rekao je Lavrov.

On je istakao da Rusija promoviše ravnopravni dijalog i ravnotežu interesa u globalnoj politici.

"Kreativna filozofija koju promovišemo odlikuje takve organizacije kao što su ŠOS, BRIKS, ZND, ODKB, EAEU i, naravno, naša Savezna država Rusije i Bjelorusije. Svi smo ujedinjeni u želji da ostvarimo maksimalnu korist od zajedničkog razvoja, ne samo da bismo sklapali prijateljstva, već da se uvijek zalažemo za ravnopravni dijalog i iskrene razgovore kako bismo pronašli ravnotežu interesa. Ključ je ravnoteža interesa", rekao je Lavrov.

Ministar spoljnih poslova je istakao da organizovanje brojnih međunarodnih događaja i sastanaka sa partnerima od strane Rusije opovrgava tvrdnje o međunarodnoj izolaciji zemlje, prenosi RIA Novosti.

Ministar je podsetio da je samit Rusija-ASEAN, posvećen 35. godišnjici strateškog partnerstva, održan u junu, sastanak Savjeta šefova država ŠOS-a u Kirgistanu održan je u avgustu, a Istočni ekonomski forum i samit BRIKS-a u Indiji održani su početkom septembra. Treći samit Rusija-Afrika počinje sljedeće nedjelje u Moskvi, a samit Foruma zemalja izvoznica gasa počinje ove nedjelje. Samit APEK-a, kojem prisustvuje ruski predsjednik Vladimir Putin, održaće se u novembru u Šenženu.

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"Svi susreti pokazuju odsustvo bilo kakve 'izolacije' i dokaz su da stalno obogaćujemo paletu međusobnog razumijevanja sa našim prijateljima, saveznicima i istomišljenicima", rekao je Lavrov.

Lavrov je istakao da je otmica predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge bila "neviđena zapadna avantura".

"Svijet je dostigao prekretnicu – kraj ere hegemonije i početak formiranja multipolarnog, policentričnog svjetskog poretka, dok Zapad nastoji da održi dominaciju koju je uživao 500 godina, živeći od drugih i eksploatišući ih", dodao je Lavrov, piše RT Balkan.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Zapad

Rusija

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