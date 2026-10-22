"Lažne vijesti": Bijela kuća zahtijeva da "Politiko" ukloni tekstove o Suzi Vajls

Kancelarija pravnog savjetnika Bijele kuće upozorila je „Politiko“ da ima 48 časova da povuče ili ispravi tri teksta o šefici kabineta Suzi Vajls, u suprotnom će snositi posljedice. Kako prenosi „Aksios“, pismo je poslato u ponedjeljak, a rok ističe danas.

Pismo je potpisao pravni savjetnik Bijele kuće Vil Šarf, a upućeno je glavnom uredniku „Politika“ Džonatanu Grinbergeru. Šarf traži da „Politiko“ odmah ispravi ili povuče tekstove, javno se izvini predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu i Suzi Vajls, te sporne tekstove ukloni iz digitalne arhive.

„Sloboda medija nije profesionalno izuzeće od odgovornosti“, napisao je Šarf.

Ako „Politiko“ ne postupi po zahtjevu, Bijela kuća će, kako stoji u pismu, odmah preispitati odnos sa ovim medijem i razmotriti sve dostupne pravne mogućnosti. Koje bi to posljedice tačno bile, Šarf nije naveo, ali je neimenovani zvaničnik Bijele kuće za „Aksios“ rekao da su „sve opcije na stolu“.

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Šarf u pismu navodi tri teksta objavljena 15. i 16. oktobra, uz tvrdnju da su objavljeni uprkos javnim demantijima i dokazima koje su dostavili visoki zvaničnici, pa i sam predsjednik.

U prvom tekstu, objavljenom u biltenu „Politiko plejbuk“, navedeno je da Tramp razmišlja o zamjeni za Vajls. Tramp je to nazvao lažnim vijestima.

Dan kasnije, „Plejbuk“ je pisao da je prethodni tekst izazvao paniku u Bijeloj kući i da je predsjednik burno reagovao. Portparol Bijele kuće nazvao je to nevjerovatno glupim i netačnim.

Treći tekst sugerisao je da je Vajls organizovala intervju bivše portparolke Bijele kuće Kejti Zaharije sa Šonom Hanitijem na „Foks njuzu“, nakon kojeg je Zaharija napustila funkciju.

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Bijela kuća i „Foks njuz“ su to demantovali, a zvaničnici su „Politiku“ prije objave dostavili poruke iz kojih se vidi da je intervju dogovorila sama Zaharija, a ne Vajls.

Šarf tvrdi i da je jedan novinar „Politika“ potvrdio da Vajls nije uklonjena iz teksta jer je ona bila „udica“ za priču, što je ocijenio kao pravno sporno priznanje.

Zahtjev dolazi u trenutku već zategnutih odnosa Trampove administracije sa dijelom medija. „Politiko“, Si-En-En i Em-Es-Nau imaju zabranu praćenja Trampa u Ovalnom kabinetu i predsjedničkom avionu „Er fors uan“.

Tramp im je zabranio i pristup prostoru Bijele kuće, ali je sud 13. oktobra vratio pristup sva tri medija. Si-En-En je u srijedu zaprijetio tužbom kako bi ponovo dobio pristup avionu.

Direktor za komunikacije Bijele kuće Stiven Čung u subotu je na mreži Iks nazvao „Politiko“ „stranom operacijom osmišljenom za miješanje u američku politiku i izbore“.

(Kliks)