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Le Pen: Neće više biti pomoći Kijevu, ali poštovaću preuzete obaveze

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АТВ редакција
16.11.2026 19:58

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Le Pen: Neće više biti pomoći Kijevu, ali poštovaću preuzete obaveze
Foto: Tanjug / AP / Christian Hartmann

Kandidat stranke krajnje desnice Nacionalno okupljanje Marin le Pen izjavila je da, ukoliko ona bude izabrana za predsjednika na izborima naredne godine, Francuska neće moći da izdvaja novac za pomoć Ukrajini, piše francuski dnevnik "Mond".

Le Penova je nakon sastanka sa ukrajinskim ambasadorom u Parizu Vadimom Omelčenkom istakla da stanje finansija u Francuskoj neće moći da dozvole toj zemlji da pruža finansijsku pomoć Ukrajini u narednim mjesecima, ali je insistirala na tome da će Pariz poštovati postojeće obaveze, uključujući i kredit EU za Kijev u iznosu od 90 milijardi evra.

Le Penova je, prema rezultatima anketa, trenutno u prednosti u trci za nasljednika predsjednika Emanuela Makrona na izborima naredne godine.

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U saopštenju Le Penove objavljenom nakon sastanka sa ukrajinskim ambasadorom ističe se da će finansijska pomoć biti prekinuta, ali da će Francuska nastaviti da podržava Kijev donacijama u opremi, humanitarnoj pomoći i aktivnoj diplomatiji.

U saopštenju se navodi da su razgovori sa ambasadorom bili iskreni i da težnja za mirom treba svima da ostane prioritet, prenosi Srna.

Le Penova je napomenula da je od ambasadora zatražila da predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom prenese da je spremna za susret sa njim bez obzira da li će to biti u Parizu ili Briselu.

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Marin Le Pen

Francuska

Ukrajina

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