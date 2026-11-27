Francuska i Njemačka žele da Evropska unija u narednih mjesec dana postigne dogovor o budžetu za period od 2028. do 2034. godine te finansiranju Ukrajine, uoči niza izbora koji će širom Unije biti održani 2027. godine, ali su lideri do sada postigli veoma mali napredak u žustrim raspravama.

Iako sljedeći budžet EU počinje da se primjenjuje tek 2028. godine, lideri žele da postignu dogovor do kraja ove godine jer će Francuska, Italija, Poljska, Grčka, Estonija, Finska i Slovačka naredne godine održati izbore, što bi moglo dodatno da zakomplikuje pregovore o nacrtu budžeta iz kojeg se finansiraju sve ključne politike EU, piše agencija Rojters.

Sedmogodišnji budžet mora jednoglasno da odobri svih 27 članica.

Mogućnost da francuska političarka krajnje desnice Marin le Pen, koja vodi u anketama, nakon izbora u aprilu i maju postane predsjednica, ubrzala je nastojanja da se dogovor postigne. Le Penova je obećala da će ukinuti finansijsku pomoć Ukrajini, koja se brani od Rusije, i smanjiti francuske uplate u budžet EU.

Plan Makrona i Merca

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je novinarima da ima vremena do kraja godine za postizanje dogovora.

"Nakon 31. decembra više neću biti ni u političkoj ni u demokratskoj poziciji da ponovo otvorim raspravu o budžetu i privedem je kraju jer ćemo ući u period koji će biti suviše blizu predsjedničkim izborima u Francuskoj", rekao je Makron.

Emanuel Makron Tanjug/AP/Manu Fernandez

Njemački kancelar Fridrih Merc takođe je pomenuo kraj 2026. godine kao rok do kojeg lideri nastoje da postignu dogovor.

Četvrtak je završen bez dogovora, ali bi razgovori trebalo da pomognu predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti da u narednim sedmicama predstavi prijedlog budžeta o kojem bi vlade članica mogle da postignu dogovor na sastanku 17. i 18. decembra, prenosi Rojters.

"Čak su i pregovori koji ne dovedu do željenog ishoda ili najboljeg mogućeg rezultata neophodni za postizanje napretka", rekao je novinarima austrijski kancelar Kristijan Štoker.

Emanuel Makron i Fridrih Merc Tanjug/AP/dpa/Oliver Berg

"Iako danas očigledno nismo uspjeli da premostimo razlike, možda sada znamo šta je potrebno kako bismo sljedeći put obezbijedili uspjeh."

Prema sadašnjem prijedlogu, sedmogodišnji budžet iznosio bi 1.582 milijarde evra, uključujući 140 milijardi evra za otplatu zaduženja iz perioda pandemije. Najveća stavka, vrijedna oko 740 milijardi evra, odnosi se na podršku evropskim poljoprivrednicima i pomoć najsiromašnijim regijama EU da sustignu bogatije.

Teški pregovori u Briselu

Lideri takođe moraju da riješe pitanje nastavka finansiranja Ukrajine. Nacrt budžeta za period od 2028. do 2034. godine predviđa do 100 milijardi evra za Ukrajinu, ali diplomate kažu da je to znatno manje od potreba zemlje.

Pregovori obuhvataju i pomoć Kijevu u 2027. godini, jer bi se predloženi zajam namijenjen prikupljanju sredstava za Ukrajinu finansirao zaduživanjem u okviru sadašnjeg budžeta EU, koji ističe krajem naredne godine. EU želi da pozajmi 45 milijardi evra i proslijedi ih Ukrajini, a zajam bi se otplaćivao tek kada Rusija plati ratnu odštetu.

Očekuje se da će 2027. godine zemlje izvan EU, poput Velike Britanije, Norveške, Japana, Švajcarske i Kanade, Ukrajini obezbijediti dodatnih 25 milijardi evra. Ukupno 70 milijardi evra trebalo bi da pokrije finansijski manjak s kojim će se Ukrajina suočiti naredne godine.

Jedno od spornih pitanja jeste da li sve članice EU treba da učestvuju u zajmu od 45 milijardi evra za Ukrajinu. Slovačka, Češka, Mađarska i Bugarska tome se protive, dok su Njemačka i nekoliko drugih zemalja učešće u zajmu postavile kao uslov za postizanje šireg budžetskog dogovora.

"Za mene postoji veza između naše podrške Ukrajini i evropskog budžeta", rekao je Merc.

"Evropska unija sastoji se od 27 država članica, a ne od 23 ili 24."

Četiri zemlje koje se protive među najvećim su neto korisnicima sredstava EU.

Ta rasprava svojevrsni je odraz trajnih podjela između zemalja koje u budžet EU uplaćuju više nego što iz njega dobijaju, poput Njemačke, Švedske, Holandije i Finske, i onih koje u konačnici primaju više nego što uplaćuju, piše Rojters.

Neto uplatioci žele smanjenje budžeta EU, čime bi se smanjili i njihovi doprinosi, te traže da se potrošnja usmjeri na povećanje konkurentnosti EU u odnosu na suparnike poput SAD i Kine, umjesto na subvencionisanje evropske poljoprivrede i siromašnijih regija.

Neto korisnici smatraju da bi budžet trebalo da obezbijedi novac za oba cilja te vjeruju da bi se time zadržala podrška javnosti Evropskoj uniji u uslovima sve veće popularnosti političkih stranaka krajnje desnice širom Evrope.

(Indeks)