Kineska letjelica "Šendžou-23", sa tri astronauta, odvojila se od kineske svemirske stanice i krenula nazad na Zemlju, objavila je novinska agencija Sinhua.

Zišan Ali, prvi strani astronaut koji je posjetio kinesku svemirsku stanicu, a takođe i prvi Pakistanac u orbiti, proveo je oko pet dana na svemirskoj stanici Tjangong.

Ali je stigao na kinesku svemirsku stanicu 25. novembra letjelicom "Šendžou-24", u misiji koja je označila prvi kineski let u svemir sa posadom i stranim kosmonautom.

Zajednički let je dio šireg partnerstva Kine i Pakistana u oblasti kosmičkih istraživanja koje datira iz ranih devedestih godina i počelo je lansiranjem pakistanskih satelita od strane Kine.

Iako je Alijev boravak mnogo kraći od otprilike šestomjesečne rotacije za kineskog astronauta, to je bio razlog za veliko slavlje u Pakistanu.

On se vraća na Zemlju zajedno sa članovima posade "Šendžou-23", Žangom Žijuanom, komandantom misije povratka, i Laj Ka Jing, prvom ženom astronautom iz Hong Konga i četvrtom kineskom ženom u svemiru.

Povratna kapsula "Šendžou-23" kasnije će izvršiti kontrolisani povratak u atmosferu i sletjeti na mjesto slijetanja Dongfeng u sjevernoj Kini.

Očekuje se da će putovanje od odvajanja od spoljašnjeg pristaništa do slijetanja trajati oko 5,5 časova.

Ali je bio zadužen za četiri zajednička kinesko-pakistanska eksperimenta u oblasti prirodnih nauka i nauke o materijalima dok je bio u orbiti, prenosi Srna.