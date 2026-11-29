Libija je povukla ambasadora u Kijevu na konsultacije nakon ukrajinskog napada na luku Bengazi, saopštilo je libijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je na Iksu objavilo da Libija osuđuje akcije ukrajinskih snaga, koje predstavljaju kršenje suvereniteta Libije, uz napomenu da su suprotne međunarodnom pravu, međunarodnim sporazumima i utvrđenim normama, kao i da negativno utiču na bezbjednost i stabilnost Libije.

Član libijskog predsjedničkog savjeta Mosa el Koni okrivio je ranije ove sedmice Kijev za napade na luku Bengazi i nazvao ih neprihvatljivim.

Dva vojnika mornaričkih snaga Libije poginula su u ukrajinskom napadu.

Libijsko Ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je zvanično objašnjenje od Ukrajine nakon izveštaja o umiješanosti Kijeva u napade na luku, prenosi Srna.