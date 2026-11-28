Vođa arapske stranke Raam u Izraelu Mansur Abas definisao je u intervjuu za izraelski Kanal 12 Hamas kao terorističku organizaciju, što predstavlja presedan kada je riječ o palestinskim partijama u Izraelu.

Predsjednik stranke Raam, Mansur Abas, prvi put je u subotu uveče eksplicitno opisao Hamas kao terorističku organizaciju, nakon što su izraelski mediji ranije ovog mjeseca izvještavali da se očekuje da će dati takvu izjavu kako bi olakšao ulazak svoje stranke u buduću koaliciju.

Novinarka Dana Vajs zamolila je Abasa da pročita tekst zakona koji poziva na osnivanje državne istražne komisije o upadu Hamasa u Izrael 7. oktobra 2023. godine.

„Vi ste potpisali zakon, šta piše u njemu?“, pitala je Vajs, na šta je Abas citirao dio zakona u kojem stoji da je Hamas teroristička organizacija.

„Hamas je teroristička organizacija. To mi je odavno jasno. To nije zbog trenutnih političkih okolnosti. Opisali smo Hamasove akcije kao terorističke akte“, rekao je Abas.

On kaže da njegovo oklijevanje oko toga da li da „kaže ili ne kaže“ nije imalo veze sa Hamasovim postupcima.

„Naše oklijevanje oko toga da li da kažemo nije se nikada odnosilo na njihove postupke, njihov položaj ili njihovo ponašanje. Osudili smo i definisali te akcije kao terorističke akcije, tačka i tako dalje. Ali postoje ljudi koji ovo koriste kao politički instrument, pa su nas zbog toga gurnuli u ćošak. Osim toga, takođe želimo da osiguramo da se to ne koristi za objavu totalnog rata svakoj palestinskoj bebi, svakoj palestinskoj ženi, cijelom palestinskom narodu“, kaže on.

Abas je pokušao da objasni složenost problema za sebe kao istaknutog izabranog predstavnika arapske zajednice u Izraelu.

„Ovo pitanje ostaje složeno i nema nikakve veze sa optužbama da podržavamo terorizam. Postoje različiti aspekti, koji se odnose na lični nivo, arapsko društvo, odnose sa palestinskim narodom u cjelini i kako gledamo na sam sukob. Nismo riješili ove probleme“, naveo je.

Inače, mandatar vlade Gadi Ajzenkot rekao je ranije da bi prihvatio učešće Raama u izraelskoj vladi ukoliko Abas jasno definiše Hamas kao terorističku organizaciju, prenosi Kliks.