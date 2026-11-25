Evropske institucije tonu u ludilo, upozorio je poljski opozicioni lider Jaroslav Kačinjski nakon što je Evropski sud za ljudska prava juče naložio Poljskoj da nadoknadi štetu dvojici migranata iz Avganistana kojima je odbijen ulazak na granici sa Bjelorusijom 2021. godine.

Sud u Strazburu presudio je da je Poljska prekršila zabranu nehumanog ili ponižavajućeg postupanja time što je jednog od muškaraca vratila u Bjelorusiju, uprkos privremenoj naredbi kojom je zabranjen njegov povratak. Takođe je utvrdio da su poljske vlasti obojici muškaraca uskratile pristup njihovim advokatima i odredio isplatu odštete od 20.000 evra i 5.000 evra.

Kačinjski tvrdi da presuda narušava pravo Poljske da brani svoje granice. On je podsjetio na ubistvo poljskog vojnika kojeg je migrant usmrtio 2024. godine i postavio pitanje da li će i taj napadač takođe dobiti odštetu. Pozvao je na osnivanje Ustavnog suda sposobnog da se odupre pritisku „briselskih elita“.

Opozicioni poslanik Kšištof Bosak optužio je sud da daje prednost interesima stranaca koji krše zakon u odnosu na bezbjednost Evropljana, sugerišući da bi Poljska trebalo da razmotri povlačenje iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Maćej Duščik, međutim, ocijenio je presudu povoljnom, napominjući da je sud priznao pravo država da ograniče ulazak migranata.

Poljska je 2021. godine rasporedila vojnike kako bi ojačala svoju granicu, dok su hiljade migranata, prvenstveno sa Bliskog istoka i iz Avganistana, pokušavale da uđu u EU preko Bjelorusije. Iako je broj pokušaja prelaska migranata u značajnom padu, Varšava je prošle sedmice produžila ograničenja za podnošenje zahtjeva za azil na granici za još 60 dana.

EU je optužila Minsk da koristi migraciju kao oružje u znak odmazde zbog sankcija. Sud je saopštio da su bjeloruske vlasti podsticale, olakšavale ili primoravale migrante na prelazak granice kako bi destabilizovale susjedne zemlje.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko je 2021. godine negirao da je Minsk organizovao krizu, rekavši da su migranti sami krenuli ka EU. U oktobru 2025. godine Lukašenko je ponovio da Minsk neće zaustavljati migrante koji se kreću ka EU zbog zapadnih sankcija i prekida saradnje u oblasti migracija, prenosi RT Balkan.