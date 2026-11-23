Najnoviji prijedlog budžeta EU za period od 2028. do 2034. godine, koji je predstavio predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta, neprihvatljiv je za zemlje centralne Evrope, saopštili su njihovi lideri nakon sastanka u Bratislavi.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da premijeri Višegradske grupe - Poljske, Češke, Mađarske i Slovačke - smatraju prijedlog neprihvatljivim i da je dug put do bilo kakvog dogovora. "Austrija ima isti stav", rekao je on.

Fico je najavio da će četiri zemlje Višegradske grupe, koje primaju više nego što uplaćuju u budžet EU, zauzeti zajednički pristup u pregovorima o budžetu sa fokusom na koheziono finansiranje za siromašnije regije i podršku poljoprivredama.

Poljski premijer Donald Tusk istakao je da neće prihvatiti nijednu verziju budžeta EU koja bi dovela do poskupljenja energije, ozbiljnih socijalnih troškova ili slabljenja odbrambenih sposobnosti Poljske i drugih zemalja na istočnom krilu.

Češki premijer Andrej Babiš rekao je ranije tokom dana da je prijedlog "apsolutno neprihvatljiv". On je dodao da bi finansiranje Ukrajine trebalo da bude odvojeno od budžeta EU.

Lideri EU će razmatrati Kostine prijedloge na samitu 26. i 27. novembra s ciljem da se umanje razlike između onih koji najviše doprinose budžetu Unije i onih koji ga najviše koriste.

Budžet EU je osnovni izvor finansiranja u svim segmentima privrede - od podrške poljoprivrednicima do razvoja novih tehnologija i podrške industriji i istraživanju.