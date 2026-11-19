Advokati Lindzi Klensi zatražili su od najvišeg suda u Masačusetsu da odbaci optužnicu za trostruko ubistvo prije novog suđenja zakazanog za mart 2027.

Klensi se ranije izjasnio da nije kriv po tri tačke optužnice za teško ubistvo, izvještava ABCNjuz .

Ona je optužena za smrt svoje troje djece u porodičnoj kući u Daksberiju u januaru 2023. godine, a njena odbrana tvrdi da je u to vrijeme patila od postporođajne psihoze. Prvo suđenje je poništeno u septembru jer porota nije uspjela da donese jednoglasnu odluku ni nakon sedam dana većanja.

Žalba na poništeno suđenje

U sudskim podnescima podnijetim ove nedjelje, advokati Lindzi Klensi ponavljaju svoj argument da je sudija pogrešio u pogrešnoj procjeni slučaja. Oni tvrde da je to učinio bez ispitivanja jedine porotnice koja se nije složila sa presudom kako bi se utvrdilo da li ima razumnu sumnju u njenu krivicu.

„Uz dužno poštovanje, suprotno tadašnjem uverenju suda, postojale su održive opcije osim poništavanja suđenja“, rekli su njeni advokati u žalbi Vrhovnom sudu Masačusetsa. Odbrana se žalila nakon što je sudija Vilijam Salivan prošle nedjelje odbio njihov zahtjev za odbacivanje slučaja.

Pozvali su se na princip koji zabranjuje dvostruko kažnjavanje za isti zločin. Nekoliko dana nakon te odluke, sudija Salivan je zakazao novo suđenje za 29. mart. Tužioci nisu precizirali koje će optužbe podići, ali su naznačili da će se ostati pri istim optužbama za teško ubistvo kao i na prvom suđenju.

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„Žao mi je zbog Lindzi. Žao mi je zbog njene porodice. Žao mi je zbog porotnika koji još nisu ni izabrani. Žao mi je svih koji imaju ikakve veze sa ovim slučajem. Sve je to veoma emotivno i uznemirujuće, ali posao mora da se obavi“, rekao je advokat odbrane Kevin Redington ispred sudnice u ponedjeljak, nakon što je tužilaštvo potvrdilo da podnosi zahtev za novo suđenje.

Postupak pred Vrhovnim sudom

Advokati su tražili da apelacioni sudija sasluša usmene argumente, a zatim slučaj uputi punom veću. Prema zakonu Masačusetsa, žalbe u slučajevima krivičnih djela ubistva idu direktno Vrhovnom sudu, zaobilazeći niže sudove.

„Svako naredno suđenje, trenutno zakazano za 29. mart 2027. godine, prekršilo bi pravo gospođe Klensi na zaštitu od dvostrukog suđenja“, tvrdi odbrana. U žalbi od 55 stranica, advokati tvrde da ishod bilo kakvog ispitivanja uzdržanog porotnika nije odlučujući. Ključno pitanje je da li je sudija pogrešno odbacio dostupnu alternativu poništenju suđenja.

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„Bez dovođenja u pitanje, ostaje samo spekulacija, a to ne ispunjava strogi kriterijum očigledne nužnosti“, navodi se u podnesku. Prije nego što je suđenje propalo u septembru, advokat odbrane Kevin Redington podneo je hitnu žalbu u posljednjem trenutku istom sudu, ali sud se u to vrijeme nije umješao.

Ponovljeno suđenje Lindzi Klensi zakazano je za 29. mart. Njeni advokati su obećali da neće tražiti obustavu tokom žalbenog postupka, delom kako bi se osiguralo da slučaj vodi isti sudija pre njegovog penzionisanja.