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Lopovi ukrali pojilište, goveda ostala bez vode tokom velikih vrućina

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 17:33

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Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина
Foto: Envato/scalatore1959

Neobična krađa zabilježena je u okrugu Lerah (Lörrach), u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, gdje su nepoznati počinioci sa pašnjaka ukrali pojilište za goveda i tako privremeno ugrozili dobrobit 13 životinja, koje su se tokom ljetnih vrućina našle bez pristupa vodi, piše „Agrarhojte“.

Prema informacijama policije, farmer je prošle srijede primijetio da sa pašnjaka nedostaje zeleno plastično pojilište koje je služilo za napajanje stoke. Istražioci pretpostavljaju da su životinje zbog krađe bez vode bile i do 24 časa.

Iako je riječ o ozbiljnom incidentu, sve je prošlo bez posljedica. Policija je saopštila da stoka nije povrijeđena, te da nije bilo potrebe za intervencijom veterinara.

Voda je ključna za zdravlje životinja

U prilog tome išle su i nešto niže temperature na području Cela im Vizentala (Zell im Wiesental), gdje se pašnjak nalazi. Zbog specifičnog geografskog položaja tog kraja, vremenske prilike bile su blaže nego u drugim dijelovima regije.

Ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na važnost stalne provjere da li je domaćim životinjama dostupna svježa i čista voda, posebno tokom ljetnih mjeseci i u vrijeme kada cijeli kontinent pogađa toplotni talas.

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Stručnjaci upozoravaju da je voda temelj zdravlja i dobrobiti stoke, te da njen nedostatak može dovesti do smanjenog unosa hrane, slabijeg prirasta, pada mliječnosti i povećanog rizika od zdravstvenih problema.

Visoke temperature dodatno povećavaju potrebu životinja za vodom, jer raste opasnost od dehidracije i toplotnog stresa. Upravo zato pojilišta moraju biti stalno dostupna, redovno održavana i smještena na mjestima do kojih životinje mogu lako doći.

Važan je i kvalitet vode

Jednako je važan i kvalitet vode. Ustajala voda, alge i nečistoće pogoduju razvoju bakterija i drugih mikroorganizama koji mogu ugroziti zdravlje stoke. Zbog toga se preporučuje redovno čišćenje pojilišta, kao i kontrola njihove ispravnosti, kako bi se na vrijeme otkrili eventualni kvarovi, začepljenja ili curenja.

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Dovoljna količina kvalitetne vode ne utiče samo na proizvodne rezultate, nego i na dobrobit životinja.

Kada je voda dostupna svim grlima, smanjuju se stres i nadmetanje unutar stada, a životinje su otpornije na bolesti i bolje podnose zahtjevne vremenske uslove.

(Agrarhojte)

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krava

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