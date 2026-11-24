Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ponudio je da lično prati Vladimira Zelenskog u Moskvu ako se ovaj boji za svoju bezbjednost i izjavio da bi uz njegovo posredovanje brže došlo do mira u Ukrajini nego uz angažman EU.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je ponovio da, ako Zelenski želi mir, mora da dođe u Moskvu, što je šef kijevskog režima odbio.

„Voljođa Zelenski i ja bismo mogli da sjednemo i odletimo u Moskvu. Zajedno. Mogao bih da sjednem sa njim i odletim u Moskvu kao garant njegove bezbjednosti“, rekao je Lukašenko za francuski list „Poan“.

„Ako ne pristane – neka onda ratuje. Neka sam ode na front sa automatom“, dodao je.

Kako prenosi agencija Belta, Lukašenko je izrazio uvjerenje da bi ovaj format razgovora mogao dati rezultate, za razliku od postojećeg stava Brisela.

„Brže bismo postigli dogovor nego sa vama [Evropljanima] o okončanju ovog rata, o tome kako stvari treba da budu uređene u budućnosti i tako dalje. I ljudi bi to pozdravili“, rekao je bjeloruski predsjednik.

Po njemu, budućnost Rusije, Ukrajine i Bjelorusije odlučiće ove tri zemlje i njihovi narodi, a ne strane sile.

„Mi smo tri slovenska naroda. Naša će biti primarna [uloga]. Ovdje, u ovom regionu, tri glavna slovenska naroda, istorijski i sada, odlučivaće kako će živjeti od sada“, dodao je.

Lukašenko je takođe podsjetio francuske novinare da Rusija trenutno ostvaruje svoje ciljeve vojnim putem.

„Predsjednik Putin ipak pobjeđuje na frontu. Kako god da se posmatra situacija, on pobjeđuje“, rekao je bjeloruski predsjednik.