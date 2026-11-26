Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da ne postoje šanse da evropski lideri danas postignu dogovor o budžetu EU u Briselu.

"Nakon što sam čuo potpuno suprotstavljene stavove, šanse za dogovor danas praktično su nula, ali ni sporazum u vrijeme /katoličkog/ Božića ne djeluje vjerovatan", naveo je Mađar u objavi na "Fejsbuku".

Lideri EU diskutuju o prijedlogu budžeta bloka za period od 2028. do 2034. godine koji je vrijedan blizu 1,6 biliona evra.

Oni razgovaraju i o finansiranju Ukrajine, te nastoje da prevaziđu neslaganja s ciljem postizanja dogovora u decembru, prenosi Srna.