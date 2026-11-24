Nedjelju dana nakon što je majka četvoro djece iz Teksasa ubijena hicem iz vatrenog oružja u svom automobilu, na dan svog rođendana, svega nekoliko sati nakon što je zatražila razvod od supruga, policija je saopštila da je uhapsila njenog djevera u vezi sa njenom smrću!

U nedjelju, 22. novembra, 29-godišnji Huan Gonzales-Orduna priveden je i optužen za ubistvo Stefani Gonzales (35), potvrdila je policijska uprava Dalasa.

Huanov sin, Hose Antonio Samudio Gonzales, osumnjičen da je pucao u žrtvu, i dalje je u bjekstvu. U nedjelju, 15. novembra, oko 21,14 časova, policija Dalasa reagovala je na dojavu o pucnjavi na istočnoj strani auto-puta C. F. Houn, u blizini bloka 5500.

Prema izjavi pod zakletvom o osnovama za hapšenje, Gonzales se vraćala kući kada je drugo vozilo udarilo u njen automobil na auto-putu. Tog dana joj je bio rođendan.

Nakon što se zaustavila pored puta kako bi prijavila saobraćajnu nezgodu, tokom poziva hitnoj službi 911 moglo se čuti kako vrišti u trenutku kada su odjeknuli pucnji, navodi se u dokumentu.

Pripadnici hitnih službi prevezli su je u lokalnu bolnicu, gdje je kasnije proglašena mrtvom. Prema navodima iz izjave, snimak sa obližnje saobraćajne kamere prikazao je crni "Ford Mustang" kako bježi sa mesta događaja.

Istražitelji su kasnije pronašli vozilo na parkingu jednog stambenog kompleksa u Alenu, gdje im je svjedok rekao da su njegov stric Huan Gonzales-Orduna i rođak Hose Gonzales tražili da pozajme automobil, navode nadležni organi.

Kada su vratili automobil, navodno su mu rekli da su ga oštetili tako što su slučajno udarili u stub, navodi se u izjavi.

Mom of 4 Was Driving Home on Her Birthday When She Was Fatally Shot. Now Brother-in-Law Is Charged https://t.co/4gv6VpDqcY — People (@people) November 23, 2026

Kada su istražitelji razgovarali sa prijateljima Gonzalesove, oni su tvrdili da je ona započela vezu sa jednim kolegom sa posla i da je planirala da se razvede od supruga Luisa Gonzalesa, izvijestio je CBS Njuz, pozivajući se na izjavu pod zakletvom, prenosi "Telegraf".

Na dan ubistva, ona je navodno rekla mužu da želi razvod i njih dvoje su se posvađali. Istražitelji su rekli, prema izjavi pod zakletvom, da vjeruju da su Huan Gonzalez-Orduna i Hose Gonzalez pozajmili automobil svjedoka, skinuli registarske tablice i udarili automobil Stefani Gonzalez kako bi je natjerali da stane.

Nakon što se zaustavila, snimci sa video nadzora pokazali su ih kako se zaustavljaju ispred nje i blokiraju je, navodi se u izjavi. Huan Gonzalez-Orduna je vozio Mustang, saopštile su vlasti. Luis trenutno nije osumnjičeni.

Gonzalez je majka četvoro djece, uključujući dijete mlađe od godinu dana.

"Zbunjena sam, povrijeđena sam i brinem se za nju... njene bebe kod kuće", rekla je Gonzalezova prijateljica Emili, prema medijima.

"Znam koliko ih je voljela", zaključila je