Sestre Šila Džojs i Margaret iz Drogede u Irskoj progovorile su o godinama teškog fizičkog i psihičkog zlostavljanja koje su, kako tvrde, doživjele u okviru katoličke organizacije Opus Dei, nakon što su kao djevojčice uvučene u njihov sistem preko kulinarske škole i sopstvene majke.

Šila, koja danas ima 56 godina, prvi put je posjetila kulinarsku školu u decembru 1979. godine kada je napunila deset godina, u vrijeme kada je sa roditeljima i petnaestoro braće i sestara živjela u siromaštvu kod Dablina. Topao doček i hrana koju u porodici često nisu imali bili su, prema njenim riječima, uvod u višegodišnji neplaćeni rad i strogu kontrolu u Konferencijskom centru Lismulin, prenosi „Dejli mejl“.

Težak rad i kazne u Lismulinu

Kada je napunila 16 godina, majka Meri – pripadnica Opus Deija koja nije živjela u centrima organizacije – poslala je Šilu na stalni boravak u Lismulin. Tamo je radila kao „pomoćni numerar“, odnosno kućno osoblje, ustajući u šest časova ujutro, radeći sedam dana u sedmici i provodeći dva i po sata dnevno u molitvi, uz zabranu da se tokom posluživanja obraća gostima ili uspostavlja kontakt očima.

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Šila navodi da je bila primorana da nosi metalnu podvezicu sa šiljcima („cilis“) dva sata dnevno, da se tušira hladnom vodom i da koristi mali bič („disciplina“), dok je kasnije dobijala minimalan novac za osnovne potrepštine uz obavezno evidentiranje svakog troška. Zbog teške psihičke krize sa 18 godina razmišljala je o samoubistvu, a iz centra je otišla sa 22 godine, bez novca i imovine.

Iskustvo sestre Margaret i odgovor Opus Deija

Dvije godine mlađa sestra Margaret takođe je prešla u Lismulin sa 16 godina i opisuje sistem „bratskih korekcija“, odnosno međusobnog prijavljivanja sitnih propusta, kao i iscrpljenost koja je dovela do čira na želucu i problema sa cirkulacijom. Napustila je organizaciju nakon 21. rođendana, uz pomoć porodice, dok su obje sestre kasnije navele da su se suočavale sa pritiscima i praćenjem, kao i da danas žele da upozore mlade djevojke na programe u Lismulinu i sličnim centrima, uključujući i one u Londonu.

Iz Opus Deija, organizacije osnovane 1928. godine u Španiji, poručili su za „Dejli mejl“ da u navodima ima mnogo netačnosti, ali ih nisu precizirali. Naveli su da im je žao ako je neko imao negativna iskustva, uz tvrdnju da su „pomoćni numerari“ veoma poštovani članovi koji doprinose stvaranju porodične zajednice i da vjeruju da svaki posao obavljen s ljubavlju ima vrijednost u Božjim očima.