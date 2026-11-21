Lauren Vinans (31) iz Bardstauna u američkoj saveznoj državi Kentakioptužena je za incest, sodomiju i polno zlostavljanje, nakon što je navodno tri puta napastvovala svoje dijete 2022. godine.

Na fotografiji iz policije, objavljenoj poslije njenog hapšenja, Vinans djeluje kao da se podrugljivo smiješi.

Vinans je negirala krivicu i nalazi se u pritvoru uz kauciju od 250.000 dolara. Prema pisanju "Njujork posta", bivša zatvorska službenica pojavila se u četvrtak pred sudom u okrugu Nelson, u žutom zatvorskom odijelu i sa lisicama na rukama. Nedavno su iznijeti novi uznemirujući detalji slučaja.

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Njen suprug Endi Vinans, policajac iz Bardstauna, prisustvovao je ročištu o kauciji zajedno sa njenim roditeljima. Tokom saslušanja svjedočio je detektiv policije Kentakija koji je učestvovao u istrazi.

Njen suprug nije komentarisao optužbe, a navodno je bio vidno potresen dok je pomagao istražiteljima da pronađu njegovu ženu prilikom hapšenja. Iako je bio u sudnici sa njenim roditeljima, niko od njih navodno nije reagovao kada ih je pozdravila.

Na sudu je rečeno da je Vinans navodno tri puta zlostavljala mladog člana porodice 2022. godine, kada je dječak imao samo 11 godina.

Navodna žrtva, koja danas ima 17 godina, rekla je istražiteljima da je od Vinans tražio da prestane s tim, ali da je ona navodno insistirala da je takvo ponašanje "normalno".

O tome se ćutalo gotovo četiri godine, sve dok porodična svađa ranije ove godine nije navela tinejdžera da progovori. Tokom telefonskog razgovora posvađao se sa Vinans i navodno je upitao kako može loše da se ponaša prema njemu nakon svega što mu je učinila.

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Ta izjava dovela je do toga da dječak ispriča drugom članu porodice šta se dogodilo. Potom se obratio ocu, koji je kontaktirao policiju države Kentaki i prijavio Vinansovu.

Nakon toga pokrenuta je istraga o navodnim događajima iz 2022. godine. Istražitelji su obavili razgovor sa dječakom, tokom kojeg je opisao tri slučaja zlostavljanja.

Detektiv je na sudu izjavio da su dva slučaja navodno uključivala neprimjereno dodirivanje, dok je treći podrazumijevao oralno polno zlostavljanje. Sva tri događaja navodno su se odigrala u kući roditelja Lauren Vinans.

Istražitelji su imali poteškoća da utvrde tačne datume napada jer je tinejdžeru bilo teško da govori o tim iskustvima. Njegov identitet nije objavljen pošto je u vrijeme navodnih zločina bio dijete, a i dalje je maloletan.

Velika porota okruga Nelson potom je podigla optužnicu protiv Vinans zbog navodnih djela počinjenih u periodu od 1. januara do 20. novembra 2022. godine.

Policija je tokom istrage razgovarala i sa još dvoje djece, kako bi utvrdila da li su i ona bila žrtve zlostavljanja ili su prisustvovala navodnim incidentima. Nijedno od njih nije prijavilo da je bilo polno zlostavljano niti da zna za te događaje.

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Ipak, jedno dijete je navodno reklo istražiteljima da je Vinans redovno konzumirala alkohol i da se ponekad vraćala kući pijana.

Vinans je uhapšena 22. oktobra, kada su policajci države Kentaki došli u njen dom da je privedu. Prema svjedočenju prenijetom u "Njujork postu", istražitelji su je pronašli u mračnoj sobi u podrumu, gdje je pila alkohol.

Na sudu je saopšteno da im je rekla kako je ranije napustila posao i počela da pije jer je vjerovala da će uskoro biti uhapšena.

Njen suprug je ranije radio u kancelariji šerifa okruga Nelson, prije nego što je početkom 2026. prešao u policijsku upravu Bardstauna.

Šerifova kancelarija kasnije je javno saopštila da on više nije zaposlen tamo, nakon što su se poslije hapšenja pojavile fotografije para pored policijskog vozila.

Tokom ročišta u četvrtak, advokat odbrane osporio je navode i sugerisao da je tinejdžer bio ljut na optuženu jer se ona miješala u njegovu vezu sa djevojkom.

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Slučaj je ponovo skrenuo pažnju i na dugogodišnje sporove oko starateljstva nad dvoje mlađe djece Vinans. Njihovi očevi su je ranije u dokumentima porodičnog suda optuživali za nasilničko ponašanje i prekomjerno konzumiranje alkohola.

Sudija Čarls Sims razmatra zahtjev da se kaucija zamijeni kućnim pritvorom ili elektronskim nadzorom. Novo ročište zakazano je za 3. decembar. Ukoliko bude proglašena krivom po najtežim optužbama, Vinans bi mogla da bude osuđena na doživotni zatvor.

(Kurir)