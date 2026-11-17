Majkrosoft je otkrio šta je uzrokovalo globalni prekid rada koji je paralizovao Outlook, Exchange i mnoge druge ključne kancelarijske programe prošle nedjelje.

U početnom izvještaju objavljenom u ponedjeljak, tehnološki gigant je naveo da su tri faktora dovela do 24-časovnog prekida rada: višemjesečna greška, neispravne interne veze i nedovoljan kapacitet servera.

Majkrosoft je saopštio da je svaki od ovih problema mogao biti riješen zasebno, ali je njihova kombinacija izazvala pad sistema koji je bilo teško zaustaviti, piše Gardijan .

Ozbiljne posljedice pada sistema

Problemi su počeli u četvrtak, kada su korisnici u SAD prijavili poteškoće sa pristupom programu Outlook. Prekid rada se nastavio i sljedećeg dana, zbog čega milioni ljudi širom svijeta nisu mogli da koriste imejl i druge usluge Office 365.

Posljedice su bile ozbiljne: zatvori nisu mogli da puste zatvorenike, bolnice su se vratile na papirne evidencije, škole su izgubile kontakt sa roditeljima, a policija nije mogla da prima krivične prijave. Majkrosoft je objavio da je problem riješen i da su usluge vraćene do subote i izvinio se korisnicima. Kompanija je naglasila da uzrok nije bio hakerski napad.

Objašnjenje tehničkih uzroka

Čarls Lamana, potpredsjednik odjeljenja za Kopilot, agente i platforme kompanije Majkrosoft, objavio je u ponedeljak na Platformi X da je „latentna greška“ iz jula dovela do preopterećenja servera i prestanka rada.

Lamana je objasnio da kompanija obično koristi dva gejtveja koji povezuju različite sisteme, ali jedan od njih nije radio zbog Microsoft Teams-a, što je preopteretilo primarni gejtvej. Pored toga, više od 14% kapaciteta servera nije radilo zbog nepovezanog problema od prethodnog dana.

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„Zbog povećanog opterećenja i smanjenog kapaciteta servera, gejtvej je aktivirao latentnu grešku od jula“, napisao je Lamana. „Ovo je izazvalo zaostatak zahtjeva, a serveri su na kraju prestali da reaguju. Sve se to dešavalo tokom špica saobraćaja u Sjedinjenim Državama.“

Problemi sa oporavkom sistema

Kompanija je imala problema sa otklanjanjem greške jer je bila tu mjesecima. Lamana je objasnio da se greška nije mogla jednostavno poništiti vraćanjem sistema na prethodnu verziju. „Oporavak je trajao duže nego obično jer bi sjerveri, čim bi se ponovo povezali na mrežu, odmah postajali preopterećeni saobraćajem na čekanju“, napisao je.

„Naši standardni automatizovani procesi oporavka nisu dizajnirani za ovu vrstu opšteg zastoja sistema. Pošto je osnovni uzrok bila greška stara nekoliko mjeseci, nismo mogli brzo da poništimo promjenu koristeći naše uobičajene metode.“ Kompanija planira da objavi konačni izveštaj sa više detalja

Rizik zavisnosti od jednog sistema

Analitičari kažu da prekid rada pokazuje koliko je opasno za kompanije da se previše oslanjaju na jedan operativni sistem. „Ovo je odličan primjer važnosti ne samo sajber otpornosti već i poslovne otpornosti“, rekao je Met Hal, potpredsjednik za sajber inteligenciju u NCC grupi.

Izvještaji o pogođenim bolnicama, školama i drugim kritičnim službama pokazuju uticaj koji prekid sistema može imati, bez obzira na uzrok.