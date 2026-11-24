Majkrosoft je proglasio najviši stepen hitnosti, nazvan „Code Red“, nakon velikog prekida rada svojih usluga koji je početkom novembra trajao duže od 24 časa i pogodio korisnike širom svijeta.

Kompanija je pokrenula hitne promjene u načinu na koji sprečava i rješava tehničke probleme, pokazuju interni dopisi koje je pregledao Rojters.

Prekid rada 12. i 13. novembra pogodio je Outlook, Teams, Copilot i druge usluge Microsoft 365. Problemi su zahvatili državne institucije od Australije i Japana do SAD, usporili rad finansijskih kompanija i poremetili komunikaciju avio-prevoznika.

Otkriven uzrok velikog prekida

Majkrosoft je utvrdio da je probleme izazvala programska greška uvedena još u julu, koja mjesecima nije bila otkrivena. Zbog nje su sistemi pod velikim opterećenjem postali preopterećeni i prestali da odgovaraju na zahtjeve korisnika.

Kompanija je odbacila mogućnost da je prekid izazvan sajber-napadom ili djelovanjem vještačke inteligencije. Glavni izvršni direktor Satja Nadela javno se izvinio zbog problema.

Prema internim dopisima, Majkrosoft je nakon incidenta pokrenuo vanredne mjere kako bi otklonio slabosti u svojim sistemima i načinu reagovanja na kvarove. Kompanija želi da postigne da se svaki budući globalni prekid rada otkloni u roku od jednog časa.

Plan uključuje pet područja poboljšanja, među kojima su raspodjela opterećenja, odvajanje saobraćaja po geografskim regijama i brži oporavak usluga. Majkrosoft namjerava da koristi i vještačku inteligenciju kako bi inženjeri brže otkrivali uzroke problema.

Inženjeri razmijenili 11.000 poruka

Interna analiza otkrila je i ozbiljne probleme u koordinaciji tokom prekida rada. Inženjeri su razmijenili više od 11.000 poruka u 11 razgovora na platformi Teams, dok su podaci potrebni za dijagnostikovanje kvarova bili rasuti po različitim sistemima.

Majkrosoft je priznao i da mu je za uvođenje pojedinih hitnih popravki na globalnom nivou potrebno pet do šest dana. Cilj je da se taj postupak skrati na samo jedan čas, posebno kada je riječ o najvažnijim bezbjednosnim problemima.

Iz kompanije su poručili da njihov posao ne završava ponovnim uspostavljanjem usluga, već da nastavljaju da rade na uklanjanju uzroka i sprečavanju novih prekida. Rukovodstvo će svakodnevno pratiti sprovođenje mjera, a kompanija tvrdi da je pouzdanost sistema sada njen najvažniji prioritet.

(Indeks)