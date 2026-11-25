Francuski predsjednik Emanuel Makron zaprijetio je da će odustati od pregovora o dugoročnom budžetu EU ako članice ne postignu dogovor do kraja godine.

"Predsjedniku je jasno da nije moguće nastaviti ove pregovore nakon decembra ako lideri ne uspiju da pronađu dogovor na sastanku Evropskog savjeta 17. i 18. decembra", rekao je novinarima neimenovani zvaničnik iz Makronovog kabineta.

Upozorenje povećava pritisak na predsjednika Evropskog savjeta Antonija Kostu, koji vodi pregovore, i na druge zemlje EU uoči vanrednog samita u Briselu u četvrtak i petak, piše "Politiko."

Makron napušta funkciju u proljeće sljedeće godine jer po Ustavu ne može da se kandiduje za treći uzastopni mandat.

On je već rekao ostalim liderima zemalja EU da u novoj godini neće biti u poziciji da nastavi pregovore o budžetu bloka za period od 2028. do 2034. godine, prenosi Srna.