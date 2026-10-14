Maloljetnici nožem izboli učenika ispred škole: Dječak sa teškim povredama završio u bolnici

Težak incident dogodio se u centru Atine u ponedjeljak kasno popodne, kada je učenik izboden nožem, što je izazvalo uznemirenost među lokalnim stanovništvom.

Prema dostupnim informacijama, učenika večernje škole napali su nožem drugi maloljetnici dok je izlazio iz škole.

Učenik je zadobio teške povrede i trenutno se nalazi na bolničkom liječenju. Žrtva je dječak egipatskog porijekla, koji je u Grčku stigao kao maloljetni izbjeglica bez pratnje.

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Slučaj je preuzela policijska stanica Omonija, čiji su pripadnici već uhapsili jednog od osumnjičenih za napad.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi identifikovali ostale učesnike napada, koristeći i snimke sa nadzornih kamera.

(Kurir)