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Medinski: Mir bliži nakon razgovora u Abu Dabiju

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АТВ редакција
11.11.2026 15:44

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Šef ruske delegacije Vladimir Medinski, lijevo, govori tokom trilateralnih razgovora Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u utorak, 10. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Glavni ruski pregovarač za Ukrajinu Vladimir Medinski izjavio je da mirovno rješenje izgleda bliže nakon dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju.

"Mislim da jeste. Ali trenutno, mnogo toga zavisi od svih koji su uključeni u proces. Mnogo toga zavisi od Ukrajine, od stava SAD i od toga da li će se Evropa urazumiti", odgovorio je Medinski na pitanje reportera ruske državne televizije da li je mirovni sporazum sada bliži.

Medinski i ukrajinski pregovarači ranije su rekli da je ostvaren određeni napredak u razgovorima koji su danas završeni.

Međutim, američki posrednici izjavili su da postoji nedostatak povjerenja između zaraćenih strana, kao i različita mišljenja o određenim pitanjima, uključujući teritoriju, prenosi Srna.

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Abu Dabi

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