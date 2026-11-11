Medinski: Mir bliži nakon razgovora u Abu Dabiju

Glavni ruski pregovarač za Ukrajinu Vladimir Medinski izjavio je da mirovno rješenje izgleda bliže nakon dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju.

"Mislim da jeste. Ali trenutno, mnogo toga zavisi od svih koji su uključeni u proces. Mnogo toga zavisi od Ukrajine, od stava SAD i od toga da li će se Evropa urazumiti", odgovorio je Medinski na pitanje reportera ruske državne televizije da li je mirovni sporazum sada bliži.

Medinski i ukrajinski pregovarači ranije su rekli da je ostvaren određeni napredak u razgovorima koji su danas završeni.

Međutim, američki posrednici izjavili su da postoji nedostatak povjerenja između zaraćenih strana, kao i različita mišljenja o određenim pitanjima, uključujući teritoriju, prenosi Srna.