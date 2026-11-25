Autor:ATV redakcija
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Broj smrtnih slučajeva od napada medvjeda u Rusiji od početka godine porastao je na 37.
Novi slučaj zabilježen je u Omskoj oblasti. Prema podacima službi za hitne slučajeve u Omskoj oblasti, tijelo starijeg muškarca pronađeno je u šumi blizu sela Malinovka u Tarskom okrugu sa otvorenom povredom glave i prelomima lobanje. Uzrok je vjerovatno napad medvjeda.
Leš mrtvog medvjeda pronađen je u jazbini blizu mjesta pogibije lovca.
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Pres-služba regionalnog Istražnog komiteta Ruske Federacije saopštila je da je čovjek uspio da smrtno rani životinju.
"Čovjek je očigledno uspio da rani medvjeda, koji se povukao u svoje sklonište i uginuo od rane. Puška je pronađena pored tijela čojveka", rekao je izvor agencije.
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