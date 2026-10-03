Medvjedi ulaze u dvorišta u Rusiji, za mjesec dana ubili 16 ljudi: Pogledajte snimke

Najmanje 16 ljudi poginulo je u napadima medvjeda širom Rusije samo tokom septembra, prema pregledu izvještaja ruskih medija koji je uradio SiEnEn. Najteže je pogođena ogromna Krasnojarska oblast u središnjem Sibiru, gdje je ove godine u napadima medvjeda poginulo sedam ljudi.

Rusko Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije navodi da se u zemlji inače godišnje zabilježi između 20 i 30 napada medvjeda na ljude. Ove godine medvjedi su ulazili u naseljena područja u više od 40 ruskih regiona.

Ženu napao čim je izašla iz kuće

Prošle sedmice u Krasnojarskoj oblasti medvjed je usmrtio 51-godišnju ženu nakon što je izašla iz kuće. Dva dana ranije u napadu na parkiralištu za kamione u šumskom području poginuo je zaštitar.

S konca avgusta v Rossii medvedi terroriziruюt sela i goroda. Ih zamečaюt v Sibiri i drugih častяh Rossii, daže okolo Peterburga. Hiщniki edяt sobak i skot, gromяt doma — i napadaюt na lюdeй. Sčet smerteй po vseй strane pošel na desяtki, hotя prežde ežegodno gibli edinicы. pic.twitter.com/VQMkk1TCwB — Ilya Varlamov (@varlamov) October 3, 2026

Ranije u septembru pronađena su i tijela dviju starijih žena koje su odvojeno otišle u branje gljiva. Povrede su upućivale na napad medvjeda.

Smrtonosnih napada bilo je i drugdje u Sibiru. U Tuvi je krajem septembra nakon napada medvjeda tokom ribolova poginuo otac ruskog NHL igrača Andreja Kuzmenka. U avgustu je na Altaju medvjed rastrgao šator, odvukao 29-godišnju ženu u šumu i ubio je.

Zašto se približavaju ljudima?

Stručnjaci s kojima je razgovarao SiEnEn navode nekoliko mogućih razloga za porast opasnih susreta u pojedinim dijelovima Sibira.

Zoolozi kao važne faktore ističu izrazito slab urod pinjola i bobičastog voća, zbog čega medvjedi teže pronalaze hranu prije zimskog sna. Veliki šumski požari dodatno su im uništili dio prirodnog staništa.

Aga, v Leningradskoй oblasti šastaюt.... Paru dneй nazad, 2 duraka gribnika, sutki ot medvedя begali, poka ne priehali spasateli... Tы za kalitku ne vыhodi, na vsяkiй slučaй☝️hotя, takomu pofig i kalitka pic.twitter.com/COstRaAAbz — Natalья Piterskaя (@nat22p) September 26, 2026

Medvjedi u jesen intenzivno traže hranu kako bi nakupili dovoljno masnih zaliha za zimski san. Ako je u prirodi nema dovoljno, sve češće prilaze naseljima, odlagalištima otpada i drugim mjestima na kojima lako mogu pronaći hranu.

Stručnjaci upozoravaju i da širenje industrijskih aktivnosti u nekada udaljena prirodna područja povećava mogućnost susreta ljudi i medvjeda.

Policijski čas i zatvaranje parkova

Vlasti u najmanje deset regiona Sibira i ruskog Dalekog istoka tokom posljednja dva mjeseca upozorile su stanovnike na pojačanu aktivnost medvjeda.

U dijelovima Altaja i u Bajkalsku uveden je i noćni policijski čas, dok su vlasti u Krasnojarsku zatvorile Nacionalni park Krasnojarski stupovi i popularnu planinarsku rutu Torgašinski greben.

Regionalne vlasti formirale su i mobilne lovačke ekipe te nude novčane nagrade za ubijanje medvjeda. U Krasnojarskoj oblasti za odstrjel se nudi više od 35.000 rubalja, odnosno oko 420 dolara.

Nakon smrti turistkinje na Altaju ubijeno je više od 50 medvjeda, a izdate su dozvole za odstrjel još 157. U Krasnojarskoj oblasti vlasti su objavile da je uklonjeno više od 180 životinja koje su označene kao potencijalno problematične.

Stručnjaci: Masovni odstrjel neće riješiti problem

Zoolog Sergej Kolčin smatra da je odstrjel agresivnog medvjeda koji uđe u naseljeno područje ponekad nužna hitna mjera, ali upozorava da masovno ubijanje životinja neće dugoročno smanjiti broj incidenata.

Prema njegovim riječima, ključni problem ostaje lako dostupan otpad koji medvjede privlači naseljima. Ako se jedan medvjed ubije kod odlagališta, njegovo mjesto jednostavno može zauzeti drugi.

Kao dugoročnija rješenja stručnjaci navode bolje obezbjeđivanje otpada, edukaciju stanovnika o ponašanju u područjima s medvjedima te korištenje električnih ograda i drugih sredstava za odvraćanje, prenosi Indeks