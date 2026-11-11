Poslije operacije "Medvjeđi kutak", koju su izvele ruske snage, u 151. brigadi Oružanih snaga Ukrajine zabilježeni su slučajevi masovnog dezerterstva, saopštili su RIA Novostima izvori iz ruskih bezbjednosnih struktura.

Prema riječima sagovornika te agencije, brigada je prije nekoliko mjeseci povučena u Čugujev radi popunjavanja gubitaka pretrpljenih tokom borbi u zoni izvođenja operacije u Harkovskoj oblasti.

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"Po dolasku u područje predviđeno za popunu ljudstva, brigada se suočila sa masovnim slučajevima samovoljnog napuštanja jedinice, kao i bolestima koje su vojnici dobili tokom boravka na položajima, a koje se u mnogim slučajevima završavaju smrtnim ishodom", naveo je sagovornik agencije.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruske snage su tokom operacije "Medvjeđi kutak" oslobodile 28 naseljenih mjesta i 461 kvadratni kilometar teritorije, dok je, kako se tvrdi, likvidirano 1.810 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

Komandant grupacije snaga "Sjever", general-pukovnik Jevgenij Nikiforov, 16. oktobra podnio je izvještaj o završetku operacije.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je operaciju kao uspješnu. On je istakao da opkoljavanje i uništenje tako brojne vojne grupacije na teritoriji većoj od 400 kvadratnih kilometara predstavlja događaj koji se ne dešava svakodnevno, prenosi "B92".