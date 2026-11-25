Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp pomogla je da se sedma grupa od devetoro ukrajinske i ruske djece vrati svojim porodicama, čime je ukupan broj djece koja su vraćena kući tokom rata povećan na 43, saopštila je danas Bijela kuća.

"Djeca u ovom delu svijeta, kao i djeca svugde drugde, ne mogu da razumiju zašto su ih geografija i vlada dovele u okolnosti ratnih strahota", rekla je Melanija Tramp u saopštenju koje je dostavljeno agenciji Asošiejted pres.

Melanija Tramp je ukazala na moralni imperativ odraslih da djecu izdignu iz podjela koje podstiču rat kako bi im se, i to odmah, omogućilo da ponovo uživaju u običnim životnim radostima.

Prva dama SAD je navela da je ponovno spajanje devetoro djece sa svojim porodicama izvedeno "uz punu saradnju" ruskih i ukrajinskih lidera.

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Riječ je o najnovijem primjeru intervenisanja prve dame u rješavanju rata Rusije protiv Ukrajine koji je počeo prije skoro pet godina, napominje AP.