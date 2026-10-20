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Meloni šalje 500 vojnika da obrane Milano: Luksuzni brendovi uklanjaju robu iz izloga

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20.10.2026 08:31

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Мелони шаље 500 војника да обране Милано: Луксузни брендови уклањају робу из излога
Foto: Tanjug / AP / Stefano Porta

Italijanska vlada poslaće 500 dodatnih vojnika kako bi „odbranili Milano“ nakon dvodnevnih nereda tokom kojih su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, saopštio je potpredsjednik vlade Mateo Salvini.

Očekuje se da će raspoređivanje vojnika biti dio paketa bezbjednosnih mjera o kojima bi vlada trebalo da odlučuje na današnjoj sjednici. Ova odluka donesena je u trenutku kada su prodavnice u centru Milana počele ranije da zatvaraju vrata i prekrivaju izloge daskama, strahujući od ponovnog izbijanja nasilja u italijanskom finansijskom centru, piše Gardijan.

Протест у Италији
Protest u Italiji
Tanjug / AP / Stefano Porta

„Od riječi do djela: još 500 vojnika za odbranu Milana“, napisao je na društvenim mrežama Salvini, lider desničarske stranke Liga, koja je dio vladajuće koalicije.

Palili kontejnere za smeće

Većina prodavnica u luksuznoj milanskoj trgovačkoj četvrti Via Monte Napoleone, u kojoj se nalaze brendovi poput Šanela, Tifanija i Diora, iz predostrožnosti je uklonila robu iz izloga. Ulicom su patrolirali policajci, dok je nekoliko turista posmatralo situaciju.

Nekoliko stotina demonstranata sa kapuljačama, od kojih su, kako se vjeruje, mnogi maloljetnici, tokom vikenda je palilo kontejnere za smeće i pljačkalo prodavnice u centru grada. Neredi su izbili nakon protesta održanog u subotu, koji je u početku bio miran, a čiji su učesnici željeli da skrenu pažnju na loše javne usluge i rast troškova života.

Протест у Италији
Protest u Italiji
Tanjug / AP / Marco Ottico

Među opljačkanim prodavnicama bili su sportski lanci Dekatlon i Arkteriks, kao i poslovnice telekomunikacionog operatera Vodafon, pokazali su televizijski snimci. Modni brendovi Levis i Ander Armor, kao i Dekatlon, prekrili su izloge kartonom i drvenim pločama.

Meloni planira pooštravanje zakona

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, pred kojom su sljedeće godine nacionalni izbori, osudila je nasilje i juče održala sastanak sa ministrima i čelnicima bezbjednosnih službi kako bi razmotrili situaciju.

Протест у Италији
Protest u Italiji
Tanjug / AP / Stefano Porta

„Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, između ostalog i mjerama usmjerenim na suzbijanje maloljetničkog nasilja“, napisao je na društvenoj mreži Iks ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji je, poput Salvinija, takođe potpredsjednik vlade.

Prema pisanju lista Korijere dela Sera, Meloni u okviru planiranih mjera razmatra produženje preventivnog pritvora za maloljetnike i obračun sa maloljetničkim bandama. Razmatra se i ranije uvođenje pojedinih odredbi postojećeg zakona o bezbjednosti, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Nemiri podsjećaju na one u Francuskoj

Italijanska policija saopštila je da je tokom nedjeljnih nereda u Milanu privela 271 mladu osobu. Neredima su prethodili sukobi u subotu u drugim gradovima na sjeveru Italije, uključujući Bolonju, Brešu, Bergamo i Torino. Prema policijskom izvještaju objavljenom u nedjelju, u Torinu je uhapšeno 28 demonstranata.

Nemiri podsjećaju na one u susjednoj Francuskoj, gdje su stotine hiljada ljudi, nezadovoljnih rastom troškova života i pogoršanjem javnih usluga, u subotu izašle na ulice. Riječ je o nekim od najnasilnijih protesta u toj zemlji posljednjih godina, prenosi Indeks.

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Tagovi :

Italija

Protesti u Evropi

Đorđa Meloni

Milano

Protesti

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