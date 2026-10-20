Meloni šalje 500 vojnika da obrane Milano: Luksuzni brendovi uklanjaju robu iz izloga

Italijanska vlada poslaće 500 dodatnih vojnika kako bi „odbranili Milano“ nakon dvodnevnih nereda tokom kojih su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, saopštio je potpredsjednik vlade Mateo Salvini.

Očekuje se da će raspoređivanje vojnika biti dio paketa bezbjednosnih mjera o kojima bi vlada trebalo da odlučuje na današnjoj sjednici. Ova odluka donesena je u trenutku kada su prodavnice u centru Milana počele ranije da zatvaraju vrata i prekrivaju izloge daskama, strahujući od ponovnog izbijanja nasilja u italijanskom finansijskom centru, piše Gardijan.

Protest u Italiji Tanjug / AP / Stefano Porta

„Od riječi do djela: još 500 vojnika za odbranu Milana“, napisao je na društvenim mrežama Salvini, lider desničarske stranke Liga, koja je dio vladajuće koalicije.

🔴 Milan’s city center sees another day of turmoil as protesters storm supermarket, ransack shops and block streets with makeshift barricades 📌 Italian police detain 160 people, around 80% of them minors, as officers confront crowds with water cannon and tear gas https://t.co/ZaGUR4JloS — Anadolu English (@anadoluagency) October 18, 2026

Palili kontejnere za smeće

Većina prodavnica u luksuznoj milanskoj trgovačkoj četvrti Via Monte Napoleone, u kojoj se nalaze brendovi poput Šanela, Tifanija i Diora, iz predostrožnosti je uklonila robu iz izloga. Ulicom su patrolirali policajci, dok je nekoliko turista posmatralo situaciju.

Police in Milan clashed on Sunday with protesters throwing stones and looting shops during demonstrations against poor services and the rising cost of living, a day after similar unrest in several Italian cities. https://t.co/irD14xzrfk — ABC News (@ABC) October 20, 2026

Nekoliko stotina demonstranata sa kapuljačama, od kojih su, kako se vjeruje, mnogi maloljetnici, tokom vikenda je palilo kontejnere za smeće i pljačkalo prodavnice u centru grada. Neredi su izbili nakon protesta održanog u subotu, koji je u početku bio miran, a čiji su učesnici željeli da skrenu pažnju na loše javne usluge i rast troškova života.

Protest u Italiji Tanjug / AP / Marco Ottico

Među opljačkanim prodavnicama bili su sportski lanci Dekatlon i Arkteriks, kao i poslovnice telekomunikacionog operatera Vodafon, pokazali su televizijski snimci. Modni brendovi Levis i Ander Armor, kao i Dekatlon, prekrili su izloge kartonom i drvenim pločama.

Protests over rising cost of living and poor public services have turned violent in Milan, with police firing tear gas and water cannon. https://t.co/mDWHO4fpoL — Channel 4 News (@Channel4News) October 19, 2026

Meloni planira pooštravanje zakona

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, pred kojom su sljedeće godine nacionalni izbori, osudila je nasilje i juče održala sastanak sa ministrima i čelnicima bezbjednosnih službi kako bi razmotrili situaciju.

Protest u Italiji Tanjug / AP / Stefano Porta

„Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, između ostalog i mjerama usmjerenim na suzbijanje maloljetničkog nasilja“, napisao je na društvenoj mreži Iks ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji je, poput Salvinija, takođe potpredsjednik vlade.

Prema pisanju lista Korijere dela Sera, Meloni u okviru planiranih mjera razmatra produženje preventivnog pritvora za maloljetnike i obračun sa maloljetničkim bandama. Razmatra se i ranije uvođenje pojedinih odredbi postojećeg zakona o bezbjednosti, koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Nemiri podsjećaju na one u Francuskoj

Italijanska policija saopštila je da je tokom nedjeljnih nereda u Milanu privela 271 mladu osobu. Neredima su prethodili sukobi u subotu u drugim gradovima na sjeveru Italije, uključujući Bolonju, Brešu, Bergamo i Torino. Prema policijskom izvještaju objavljenom u nedjelju, u Torinu je uhapšeno 28 demonstranata.

Nemiri podsjećaju na one u susjednoj Francuskoj, gdje su stotine hiljada ljudi, nezadovoljnih rastom troškova života i pogoršanjem javnih usluga, u subotu izašle na ulice. Riječ je o nekim od najnasilnijih protesta u toj zemlji posljednjih godina, prenosi Indeks.