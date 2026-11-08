Merc će predložiti Ajgnerovu da zamijeni Štajnmajera

Njemački kancelar Fridrih Merc najavio je da će za novog predsjednika Njemačke predložiti predsjednicu pokrajinskog parlamenta Bavarske Ilze Ajgner.

Njemački mediji navode da bi Ajgnerova na toj funkciji trebalo da naslijedi Frank-Valtera Štajnmajera po isteku njegovog mandata početkom naredne godine.

Ajgnerova dolazi iz konzervativne Hrišćansko-socijalne unije /CSU/ i mogla bi da postane prva žena na čelu njemačke države ukoliko bude izabrana 30. januara.

Dojče vele javlja da će Merc zvanično predložiti njenu kandidaturu sutra, kada će se lideri političkih stranaka sastati kako bi izabrali zajedničkog kandidata.

Predstavnici Socijaldemokratske partije Nemačke /SPD/ i Zelenih već su izrazili podršku njenoj kandidaturi.

Aktuelni predsjednik Frank-Valter Štajnmajer član je SPD-a.