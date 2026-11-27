Rekordni budžet Njemačke za 2027. godinu u iznosu od 560 milijardi evra "može se opravdati", ali će u narednim godinama biti neophodno značajno smanjenje rashoda, izjavio je u srijedu u Bundestagu nemački kancelar Fridrih Merc, prenosi dpa.

Merc je govorio o politici vlade, što predstavlja centralni dio završne, jednonedjeljne rasprave o budžetu. Poslanici su završnu raspravu započeli u utorak.

Očekuje se da će poslanici usvojiti budžet u petak.

"U ovim vremenima moramo zajedno da shvatimo i naučimo... da više nemamo novca za sve", rekao je Merc.

"Svi mi ovde moraćemo da se odreknemo nekih ideja koje su nam prirasle srcu".

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Poreski prihodi više neće moći da pokriju sve na šta su Nemci navikli, istakao je kancelar i dodao da bez štednje buduće generacije neće imati prostora da same određuju budžetske prioritete.

"Imamo dužnost i odgovornost da to zajedno sprečimo", rekao je Merc.

Pozvao je građane da odlukama o raspodjeli javnog novca pristupe kao "zajednica ljudi dobre volje". Kako je rekao, za to ne postoji jednostavna formula.

"Ne postoji kalkulator koji može da izračuna šta je savršeno pravedno", zaključio je njemački kancelar.