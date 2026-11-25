Autor:ATV redakcija
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Njemački kancelar Fridrih Merc priznao je da se Njemačka suočava sa krizom i upozorio da će biti potrebno uvesti mjere štednje u državnu potrošnju.
"Njemačka prolazi kroz krizu prilagođavanja i to nisu moje riječi, već bivšeg ministra finansija Pira Štajnbruka iz Socijaldemokratske partije. Dijelim njegovo mišljenje", naglasio je Merc u obraćanju parlamentu.
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Prema njegovim riječima, Njemačka se suočava sa ozbiljnim geopolitičkim, tehnološkim i demografskim izazovima, dok nacrt budžeta precizno odslikava aktuelnu situaciju.
On je, takođe, priznao da u vladajućoj koaliciji postoje i nesuglasice u vezi sa državnom potrošnjom.
Merc je istakao da više neće moći da se priušti sve od poreskih prihoda kao u proteklom periodu, prenosi Srna.
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U nacrtu njemačkog budžeta za narednu godinu predviđeno je povećanje za odbranu sa 82,2 milijardi evra iz ove godine na 109,7 milijardi evra, uglavnom kroz nova zaduživanja.
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