Njemački kancelar Fridrih Merc priznao je da se Njemačka suočava sa krizom i upozorio da će biti potrebno uvesti mjere štednje u državnu potrošnju.

"Njemačka prolazi kroz krizu prilagođavanja i to nisu moje riječi, već bivšeg ministra finansija Pira Štajnbruka iz Socijaldemokratske partije. Dijelim njegovo mišljenje", naglasio je Merc u obraćanju parlamentu.

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Prema njegovim riječima, Njemačka se suočava sa ozbiljnim geopolitičkim, tehnološkim i demografskim izazovima, dok nacrt budžeta precizno odslikava aktuelnu situaciju.

On je, takođe, priznao da u vladajućoj koaliciji postoje i nesuglasice u vezi sa državnom potrošnjom.

Merc je istakao da više neće moći da se priušti sve od poreskih prihoda kao u proteklom periodu, prenosi Srna.

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U nacrtu njemačkog budžeta za narednu godinu predviđeno je povećanje za odbranu sa 82,2 milijardi evra iz ove godine na 109,7 milijardi evra, uglavnom kroz nova zaduživanja.