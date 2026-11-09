Merc otkrio da li će održati razgovor sa Putinom

Njemački kancelar Fridrih Merc spreman je da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu G20 u Majamiju, ukoliko Putin bude učestvovao na njemu.

"I njemački savezni kancelar će u nekom trenutku morati da razgovara s Putinom", rekao je Merc medijima.

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Na pitanje da li bi takav razgovor mogao da se održi u decembru, odgovorio je: To se ne može isključiti.

Merc je dodao da Sjedinjene Države, kao domaćin samita, mogu da pozovu i druge lidere pored stalnih učesnika skupa.

"Koliko za sada znamo, Tramp je pozvao Putina. Još nije jasno da li će doći, jer još nije potvrdio učešće. Ako bude tamo, neću izbjegavati priliku da razgovaram s njim", dodao je njemački kancelar.

Grupa dvadeset je neformalni forum vodećih razvijenih privreda i privreda u razvoju, osnovan 1999. godine. Jedno je od glavnih mjesta za razgovore o makroekonomskoj politici, finansijskoj regulativi i drugim ekonomskim pitanjima.

G20 okuplja 19 država, među kojima su Rusija, Kina, SAD i Njemačka, kao i Evropsku uniju i, od 2023. godine, Afričku uniju.

Samit G20 zakazan je za 14. i 15. decembar 2026. godine u Majamiju.

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je u septembru da je Vašington pozvao Putina na decembarski samit.

Prema njegovim riječima, učešće na skupu omogućilo bi ruskom predsjedniku da razgovara s Donaldom Trampom i drugim svjetskim liderima.

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Američka strana tada nije razmatrala zaseban sastanak predsjednika Rusije i SAD.

Kremlj još nije donio odluku o Putinovom učešću. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov pozvao je 8. novembra da se ne žuri sa zaključcima, napominjući da takva putovanja prate logističke poteškoće.

(sputniknews.com)