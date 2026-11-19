Razgovori između Rusije, Ukrajine, Amerike i evropskih država biće uskoro održani, rekao je danas njemački kancelar Fridrih Merc nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Berlinu.

- Spremni smo na razgovore sa Rusijom, uvijek smo to i govorili. Ti razgovori će se uskoro i desiti. Tražimo lokacije na neutralnoj teritoriji - naglasio je Merc, prenosi njemačka DPA.

Društvo Preminuo Željko Ler

Njemački kancelar odbacio je prijedlog da se razgovori održe u Moskvi i navodi da su Ujedinjeni Arapski Emirati moguća lokacija, prenosi Srna.