Autor:ATV redakcija
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Razgovori između Rusije, Ukrajine, Amerike i evropskih država biće uskoro održani, rekao je danas njemački kancelar Fridrih Merc nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Berlinu.
- Spremni smo na razgovore sa Rusijom, uvijek smo to i govorili. Ti razgovori će se uskoro i desiti. Tražimo lokacije na neutralnoj teritoriji - naglasio je Merc, prenosi njemačka DPA.
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Njemački kancelar odbacio je prijedlog da se razgovori održe u Moskvi i navodi da su Ujedinjeni Arapski Emirati moguća lokacija, prenosi Srna.
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