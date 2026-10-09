Logo

Merc zgrožen zbog proslave Putinovog rođendana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 16:11

Komentari:

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Posjeta bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom njegovog rođendana izazvala je oštru reakciju aktuelne vlade.

Kancelar Fridrih Merc je "duboko zgrožen", rekao je njegov portparol, prenosi "Rojters".

"Putin je isključivo odgovoran za rat u Ukrajini. Njegova naređenja uzrokuju ogromne patnje, civilne žrtve, razdvojene porodice, mrtve i ranjene", rekao je portparol.

Вино

Svijet

Iz pogona vinarije ukrano 30.000 boca vina vrijednih 5 miliona evra

Dodao je da kancelar "smatra krajnje nemoralnim što je gospodin Šreder prisustvovao takvoj proslavi".

Putin je u srijedu napunio 74 godine.

Šreder, koji je vodio njemačku vladu od 1998. do 2005. godine, dugo je bio meta kritika u Njemačkoj i inostranstvu zbog svojih veza sa ruskim biznisom i Putinom. Nije prekinuo te veze ni nakon ruske invazije na Ukrajinu 2002. godine i kasnijih zapadnih sankcija. Šreder (82) i njegova supruga So-Jon Šreder-Kim, koja povremeno vodi njegove odnose s javnošću, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ovaj potez je izazvao reakcije i među članovima Šrederove Socijaldemokratske partije (SPD). Jedan od lidera stranke, Lars Klingbajl, koji je takođe ministar finansija u Mercovoj koalicionoj vladi, nazvao je posjetu "potpuno neprihvatljivom s obzirom na patnje ukrajinskog naroda".

Poslovne veze s ruskim kompanijama

Šreder je u proteklih 20 godina bio na nekoliko visokih pozicija u ruskim kompanijama. Ubrzo nakon što je napustio funkciju kancelara, postao je predsjednik odbora akcionara Sjevernog toka, projekta gasovoda u Baltičkom moru kojim upravlja Gasprom, a koji je Šreder snažno zagovarao dok je bio na vlasti.

goran bare

Scena

Suprugu pronašao mrtvu, sina napustio: Potresni detalji života Gorana Bareta

Kasnije je imao visoke pozicije u ruskom proizvođaču nafte Rosnjeftu.

Prošle nedjelje Šreder se pridružio nadzornom odboru ruskog lanca supermarketa Hiperglobus. Kompanija je podružnica njemačkog Globus holdinga, koji upravlja sa više od 20 supermarketa u Rusiji.

Ranije ove godine Putin je rekao da bi više volio da pregovara sa Šrederom o novim bezbjednosnim aranžmanima u Evropi. Ideju su odmah odbacili Evropska unija i Mercova vlada.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fridrih Merc

Gerhard Šreder

Vladimir Putin

Komentari (0)

Više iz rubrike

Крупни план боца вина и чаша на дрвеним полицама у слабо осветљеном подруму, што ствара пријатан амбијент.

Svijet

Iz pogona vinarije ukradeno 30.000 boca vina vrijednih 5 miliona evra

3 h

0
Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Uhapšen muškarac zbog prijetnji bombaškim napadima na Bijelu kuću

3 h

0
Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Svijet

Tanker za prevoz gasa pogođen u Ormuskom moreuzu

3 h

0
Из Кремља најавили: Ускоро телефонски разговор Путина и Трампа

Svijet

Iz Kremlja najavili: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

06

U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima