Merc zgrožen zbog proslave Putinovog rođendana

Kancelar Fridrih Merc je "duboko zgrožen", rekao je njegov portparol, prenosi "Rojters".

"Putin je isključivo odgovoran za rat u Ukrajini. Njegova naređenja uzrokuju ogromne patnje, civilne žrtve, razdvojene porodice, mrtve i ranjene", rekao je portparol.

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Dodao je da kancelar "smatra krajnje nemoralnim što je gospodin Šreder prisustvovao takvoj proslavi".

Putin je u srijedu napunio 74 godine.

Šreder, koji je vodio njemačku vladu od 1998. do 2005. godine, dugo je bio meta kritika u Njemačkoj i inostranstvu zbog svojih veza sa ruskim biznisom i Putinom. Nije prekinuo te veze ni nakon ruske invazije na Ukrajinu 2002. godine i kasnijih zapadnih sankcija. Šreder (82) i njegova supruga So-Jon Šreder-Kim, koja povremeno vodi njegove odnose s javnošću, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ovaj potez je izazvao reakcije i među članovima Šrederove Socijaldemokratske partije (SPD). Jedan od lidera stranke, Lars Klingbajl, koji je takođe ministar finansija u Mercovoj koalicionoj vladi, nazvao je posjetu "potpuno neprihvatljivom s obzirom na patnje ukrajinskog naroda".

Poslovne veze s ruskim kompanijama

Šreder je u proteklih 20 godina bio na nekoliko visokih pozicija u ruskim kompanijama. Ubrzo nakon što je napustio funkciju kancelara, postao je predsjednik odbora akcionara Sjevernog toka, projekta gasovoda u Baltičkom moru kojim upravlja Gasprom, a koji je Šreder snažno zagovarao dok je bio na vlasti.

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Kasnije je imao visoke pozicije u ruskom proizvođaču nafte Rosnjeftu.

Prošle nedjelje Šreder se pridružio nadzornom odboru ruskog lanca supermarketa Hiperglobus. Kompanija je podružnica njemačkog Globus holdinga, koji upravlja sa više od 20 supermarketa u Rusiji.

Ranije ove godine Putin je rekao da bi više volio da pregovara sa Šrederom o novim bezbjednosnim aranžmanima u Evropi. Ideju su odmah odbacili Evropska unija i Mercova vlada.

(B92)