Merc zgrožen zbog proslave Putinovog rođendana

Autor:ATV redakcija
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Posjeta bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom njegovog rođendana izazvala je oštru reakciju aktuelne vlade.
Kancelar Fridrih Merc je "duboko zgrožen", rekao je njegov portparol, prenosi "Rojters".
"Putin je isključivo odgovoran za rat u Ukrajini. Njegova naređenja uzrokuju ogromne patnje, civilne žrtve, razdvojene porodice, mrtve i ranjene", rekao je portparol.
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Dodao je da kancelar "smatra krajnje nemoralnim što je gospodin Šreder prisustvovao takvoj proslavi".
Putin je u srijedu napunio 74 godine.
Šreder, koji je vodio njemačku vladu od 1998. do 2005. godine, dugo je bio meta kritika u Njemačkoj i inostranstvu zbog svojih veza sa ruskim biznisom i Putinom. Nije prekinuo te veze ni nakon ruske invazije na Ukrajinu 2002. godine i kasnijih zapadnih sankcija. Šreder (82) i njegova supruga So-Jon Šreder-Kim, koja povremeno vodi njegove odnose s javnošću, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Ovaj potez je izazvao reakcije i među članovima Šrederove Socijaldemokratske partije (SPD). Jedan od lidera stranke, Lars Klingbajl, koji je takođe ministar finansija u Mercovoj koalicionoj vladi, nazvao je posjetu "potpuno neprihvatljivom s obzirom na patnje ukrajinskog naroda".
Šreder je u proteklih 20 godina bio na nekoliko visokih pozicija u ruskim kompanijama. Ubrzo nakon što je napustio funkciju kancelara, postao je predsjednik odbora akcionara Sjevernog toka, projekta gasovoda u Baltičkom moru kojim upravlja Gasprom, a koji je Šreder snažno zagovarao dok je bio na vlasti.
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Kasnije je imao visoke pozicije u ruskom proizvođaču nafte Rosnjeftu.
Prošle nedjelje Šreder se pridružio nadzornom odboru ruskog lanca supermarketa Hiperglobus. Kompanija je podružnica njemačkog Globus holdinga, koji upravlja sa više od 20 supermarketa u Rusiji.
Ranije ove godine Putin je rekao da bi više volio da pregovara sa Šrederom o novim bezbjednosnim aranžmanima u Evropi. Ideju su odmah odbacili Evropska unija i Mercova vlada.
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