Predsjednik Argentine Havijer Milej izjavio je da će Foklandska ostrva jednog dana biti pod argentinskom kontrolom, uprkos odluci Međunarodnog tribunala za pravo mora da odbaci prigovore na britanski naftni projekat "Morski lav" u vodama oko tog arhipelaga.

Sudije tribunala odbacile su argentinske zahtjeve sa 18 glasova prema tri, ocijenivši da to tijelo nema nadležnost da razmatra sporove koji se odnose na teritorijalni suverenitet nad kopnom, prenosi "Telegraf".

Milej je nakon odluke poručio da Argentina poštuje presudu, ali da ona ne predstavlja konačan odgovor na pitanje suvereniteta nad ostrvima, koja Argentina naziva Malvinima.

Svijet Odbačen zahtjev Argentine, nema obustave projekta "Morski lav"

"Sada, više nego ikad, našoj zemlji su potrebna jača i snažnija sredstva za odbranu. Po istoriji i po pravu Malvini su argentinska ostrva", istakao je argentinski predsjednik.

On je pozvao parlament da naredne sedmice razmotri i usvoji prijedlog zakona o odbrani nacionalnog suvereniteta, kojim bi bile omogućene veće novčane kazne i sankcije kompanijama koje sarađuju sa firmama uključenim u eksploataciju nafte na spornim teritorijama.

"Odluka Međunarodnog tribunala za pravo mora ni na koji način ne legitimiše jednostranu eksploataciju naših prirodnih resursa. Odbrana našeg suvereniteta nije stvar jedne vlade ili jedne stranke, to je neotuđivi ustavni mandat", naglasio je Milej.

Argentina je ranije podnijela krivične prijave protiv kompanija koje učestvuju u projektu "Morski lav", čije se nalazište procjenjuje na do 1,7 milijardi barela nafte i nalazi se oko 218 kilometara od Foklandskih ostrva.