Milej traži Foklandska ostrva od Britanaca: "Ona su naša"

Predsjednik Argentine Havijer Milej pozvao je Veliku Britaniju da ustupi Foklandska ostrva Argentini po modelu sličnom sporazumu kojim je Hong Kong vraćen Kini, ističući da Buenos Ajres ne želi novi rat zbog spora oko suvereniteta nad ostrvima.

„Dugoročno možemo da vratimo naša ostrva. Britanija je to uradila sa Hong Kongom, pa zašto ne bismo pronašli sporazum po kojem bi se ostrva prije ili kasnije vratila Argentini? Ona su naša“, rekao je Milej za britanski list „Ekonomist“.

Milej je ostrva, koja Argentina naziva Malvinima, proglasio argentinskom teritorijom i ocijenio da stanovnici Foklandskih ostrva nemaju legitimno pravo na samoopredjeljenje. On je, međutim, naglasio da Argentina ne vjeruje u rat kao način rješavanja spora.

Britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Lemi poručio je da je stav Londona o Foklandskim ostrvima nepromijenjen i da su ostrva britanska i da će takva ostati, ukazujući na pravo stanovnika ostrva na samoopredjeljenje.

Milej je prethodno u televizijskom obraćanju optužio Veliku Britaniju da sistematski krši prava Argentine na ostrva eksploatacijom njihovih prirodnih resursa. Spor oko Foklandskih ostrva doveo je do rata između Argentine i Velike Britanije 1982. godine, koji je završen britanskom pobjedom poslije 74 dana.

Na referendumu održanom 2013. godine, stanovnici Foklandskih ostrva velikom većinom su potvrdili da žele da ostanu britanska prekomorska teritorija, a samo troje birača glasalo je protiv tog statusa.