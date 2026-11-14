Milijarde u kešu pronađene zakopane u šumama i skrivene u zgradama: Oglasila se Orbanova stranka

Stranka bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana – Fides saopštila je da fotografije koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH), a na kojima se vidi velika količina pronađenog novca, nemaju nikakve veze sa Miklošem Šestakom, bivšim ministrom nacionalnog razvoja i poslanikom.

Saopštenje je uslijedilo nakon što je NVVH objavio snimke i fotografije sa koordinisanih istražnih akcija sprovedenih 12. i 13. novembra na više lokacija širom Mađarske. Istražitelji su tokom pretresa pronašli ogromne količine gotovine, skrivene na različitim mjestima, uključujući šume, poljoprivredne objekte, skladišta i stambene zgrade.

“Fides – Mađarski građanski savez uvjeren je da fotografije koje je objavila Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine nemaju nikakve veze sa Miklošem Šestakom“, navodi se u saopštenju stranke, prenosi Telegraf.

U njemu je naglašeno da je od promjene političkog sistema svaki izabrani predstavnik u Mađarskoj polagao zakletvu da će poštovati i sprovoditi zakone.

"Fides-KDNP ne može biti dio zajednice sa bilo kim ko se toga ne pridržava”, poručili su iz stranke.

Pronađeno više od pet milijardi forinti, milioni evra i dolara

Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine saopštila je u petak da je sprovela koordinisane istražne radnje u Budimpešti i županijama Pešta, Bekeš i Nogr ad, u okviru krivičnog postupka protiv bivšeg ministra nacionalnog razvoja Mikloša Šestaka.

Tokom pretresa istražitelji su pronašli novac zakopan u šumama, sakriven u poljoprivrednim i skladišnim objektima, kao i u stambenim zgradama. Gotovina je otkrivena i u sefu na osamljenoj lokaciji.

Prema podacima NVVH, ukupno je pronađeno:

5.071.632.000 forinti;

2.658.350 evra;

1.257.100 dolara.

Riječ je o novcu čija se ukupna protivvrijednost mjeri desetinama miliona evra.

Kako je ranije objavljeno, tužilaštvo smatra da postupci Mikloša Šestaka, na osnovu trenutno raspoloživih dokaza, mogu predstavljati primanje mita od strane visokog funkcionera, uz zloupotrebu službenog položaja, u okviru organizovane kriminalne aktivnosti.

Sumnja se i na primanje mita u svojstvu saučesnika u krivičnom d‌jelu.

Novac pronađen tokom istrage, zajedno sa pratećim dokazima, mogao bi dodatno da ojača poziciju tužilaštva u postupku koji se odnosi na sumnje u koruptivne aktivnosti.