Pet osoba primijećeno je kako u jutarnjim satima izlaze iz kanalizacije na Menhetnu, što je najnoviji u nizu misterioznih slučajeva pojavljivanja takozvanih ljudi-krtica, saopštila je policija.

Grupa nepoznatih osoba primijećena je prošle srijede, oko pet sati ujutru, kada su izašli iz kanalizacionog šahta u blizini Druge avenije i Istočne 17. ulice.

Za sada niko nije uhapšen

Objavljene fotografije prikazuju ove neobične “istraživače” sa lampama, lopatama i radnim rukavicama, neposredno pošto su se pojavili na površini.

Nadležni navode da su iz kanalizacije, najvjerovatnije, izašli jedna žena i četvorica muškaraca. Njih petoro potom se ukrcalo u crvenu limuzinu, za čijim je volanom bila još jedna žena, nakon čega im se izgubio svaki trag.

Za sada niko nije uhapšen, a istraga o ovom događaju je u toku, prenosi "Njujork Post".

Ovaj slučaj predstavlja posljednji u nizu sumnjivih ulazaka u njujorški kanalizacioni sistem, tokom proteklih mjeseci, zbog čega su se ponovo pojavila pitanja o misterioznim grupama - nazvanim ljudi-krtice, koje istražuju podzemlje grada.

"Tragao za vrijednim predmetima"

Policija je navela da je još jedna grupa urbanih istraživača primijećena 6. oktobra, u ranim jutarnjim satima, kako izlazi iz kanalizacionog šahta na istočnoj strani Menhetna. Ni tada nije bilo jasno zbog čega su se upustili u takvu ekspediciju.

U septembru su, međutim, uhapšene dvije osobe pošto su otkrivene tokom istraživanja kanalizacije u istom dijelu grada.

Njihova avantura odvela ih je do prostora ispod hotela u kojem je boravio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, naveli su policija i izvori upoznati sa slučajem.

Jedan od dvojice optuženih, inače državljanin Venecuele, rekao je nadležnima da je ušao u kanalizaciju “tragajući za vrijednim predmetima koji se zaglave u odvodima”.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je mala vjerovatnoća da se zlato, srebro i drugi vrijedni predmeti zaista mogu pronaći u podzemnim kanalizacionim sistemima, prenosi "Telegraf".