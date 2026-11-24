Dvadesetsedmogodišnji državljanin BiH uhapšen je u Beču nakon što je, prema sumnjama policije, fizički napao svoju 52-godišnju partnerku i prijetio joj smrću.

Incident je dobio dodatni epilog tokom policijske intervencije, kada su povrijeđena i dvojica policajaca koji zbog zadobijenih povreda nisu mogli nastaviti radnu smjenu.

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Prema pisanju austrijske novinske agencije APA, koju prenosi Der Standard, policija je u ponedjeljak oko 11:30 sati dobila prijavu o porodičnoj svađi u stanu u ulici Hitteldorfer Strase, u bečkom okrugu Rudolfsheim-Finfhaus.

Policajci su po dolasku zatekli 27-godišnjeg građevinskog radnika iz BiH, za kojeg je utvrđeno da je imao oko 1,2 promila alkohola u krvi. Sumnjiči se da je partnerku udarao rukama, nogama i koljenima, te joj upućivao prijetnje smrću.

Kako navodi Der Standard, sukob je navodno izbio zbog novca koji je muškarac, prema vlastitim tvrdnjama, pozajmio porodici svoje partnerke.

Tokom hapšenja povrijedio dvojicu policajaca

Situacija je dodatno eskalirala kada je muškarac, prema policijskim navodima, postajao sve agresivniji i fizički nasrnuo na službenike koji su intervenisali.

Prilikom pokušaja hapšenja pružao je snažan otpor, a u naguravanju su povrijeđena dvojica policajaca. Obojici je medicinska pomoć ukazana u bolnici, nakon čega zbog povreda nisu bili sposobni nastaviti smjenu.

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Nakon intervencije 27-godišnjaku je izrečena zabrana ulaska u zajednički stan i približavanja partnerki, kao i privremena zabrana posjedovanja oružja, prenosi RadioSarajevo.

Tokom ispitivanja osumnjičeni je negirao da je fizički napao partnerku. Po nalogu tužilaštva protiv njega je podnesena prijava, ali je nakon toga pušten da se brani sa slobode.

Njegova 52-godišnja partnerka nije se izjasnila o navodnom razlogu koji je prethodio sukobu.