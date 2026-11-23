Šesnaestogodišnja Kloi Votson Dransfild ubijena je u Velikoj Britaniji nakon što ju je, prema navodima tužilaštva, njen dečko odveo na dogovoreni obračun sa ljubavnom suparnicom.

Osamnaestogodišnja Kejla Smit priznala je da je ubila tinejdžerku, zadavši joj pet uboda nožem u vrat i leđa, dok se dvojici mladića i dalje sudi zbog njihove navodne uloge u zločinu.

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Kako prenosi britanski "ITV Njuz", stručnjaci za kriminologiju ovaj slučaj opisuju kao izuzetno rijedak zločin, kakav se viđa jednom u generaciji.

Mjesecima se svađale zbog istog mladića

Tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima 28. marta 2026. godine, nakon višemjesečnih tenzija između Kloi i Kejle zbog osamnaestogodišnjeg Blejka Daulinga, koji je povremeno bio u vezi sa obje djevojke.

Prema svjedočenjima iznijetim pred Krunskim sudom u Lidsu, Kloi je pristala na fizički obračun, ali je vjerovala da će se sukobiti bez upotrebe oružja.

Daulingova majka opisala je Kejlu kao ljubomornu i opsjednutu njegovom vezom sa Kloi.

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Jedna od prijateljica ubijene djevojke ispričala je da je neposredno prije zločina razgovarala sa njom putem video-poziva i čula kako Kejla telefonom prijeti Daulingu, zahtevajući da ne bude sa drugom djevojkom.

Prema njenom svjedočenju, Kejla je tada zaprijetila Kloi da će je ubosti nožem u grlo.

Dauling je, prema tvrdnjama tužilaštva, potom pozvao taksi kojim je zajedno sa Kloi otišao do Kejline kuće, gdje je trebalo da se održi obračun.

Napad zabilježen nadzornim kamerama

Na snimcima sigurnosnih kamera vidi se kako Kejla, držeći nož, kreće prema šesnaestogodišnjakinji, dok je prati njen devetnaestogodišnji prijatelj Arči Rajkroft.

Kloi je zadobila pet uboda u vrat i leđa.

Prema svjedočenjima sa suđenja, na njenim rukama nisu pronađene odbrambene povrede, što ukazuje na mogućnost da je ugledala nož, okrenula se i pokušala da pobjegne.

Njene sandale pronađene su nedaleko od tijela, a pretpostavlja se da ih je izgubila pokušavajući da umakne napadačici.

Iako su se mjesecima sukobljavale i Kejla joj je ranije navodno više puta prijetila, dvije djevojke se prije kobnog susreta nikada nisu vidjele uživo.

Tvrdnja iz sudnice: Dečko se smijao dok su je ubadali

Posebno potresan detalj iznijet je tokom nastavka suđenja, kada je Arči Rajkroft izjavio da se Dauling smijao dok je njegova djevojka napadana nožem.

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Prema njegovim riječima, Daulingu je čitav događaj djelovao smiješno.

Ove tvrdnje deo su iskaza optuženog i nisu predstavljene kao pravosnažno utvrđene činjenice.

Tužilaštvo smatra da je Dauling imao aktivnu ulogu u organizovanju sukoba jer je naručio taksi, doveo Kloi na mjesto obračuna i time, prema optužbi, pomogao i ohrabrio Kejlu.

Rajkroft se tereti da je pratio napadačicu, pokušavao da snimi nasilje i pružao joj podršku.

Obojica su optužena za ubistvo i ubistvo bez predumišljaja, ali negiraju krivicu.

Tužilaštvo je takođe navelo da su se Kejla i Rajkroft smijali i šalili prilikom hapšenja, dok su koristili azot-suboksid, poznat kao gas za smijanje.

Djevojka preminula u bolnici

Sigurnosne kamere nisu zabilježile sam trenutak ubistva, ali se na snimcima vidi kako se Kejla približno minut nakon napada vraća u kuću u kojoj je živjela sa djedom.

Kada je njen deda rekao da će pozvati policiju, odgovorila mu je: "Ne možeš da zoveš policiju, ona je mrtva".

Deda je pozvao hitnu pomoć približno 37 minuta nakon napada, a jedan komšija video ga je kako pokušava da reanimira povrijeđenu djevojku.

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Kloi je proglašena mrtvom po dolasku u bolnicu.

Ubica priznala zločin, čeka je doživotna kazna

Kejla Smit prvobitno je priznala blaže krivično djelo ubistva bez namjere, ali je drugog dana suđenja prošle nedjelje promenila iskaz i priznala ubistvo.

Zbog toga joj sljeduje obavezna kazna doživotnog zatvora, dok sudija tek treba da odredi minimalni period koji mora da provede iza rešetaka prije nego što stekne pravo da zatraži uslovni otpust.

Postupak protiv dvojice mladića se nastavlja.

Stručnjaci: Ovako nešto izuzetno je rijetko

Iako je slučaj izazvao veliko uznemirenje javnosti, a stručnjaci naglašavaju da ubistvo Kloi ne predstavlja uobičajen obrazac nasilja noževima u Velikoj Britaniji.

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Dr Erin Sanders-Makdona sa Univerziteta u Kentu izjavila je da nikada nije čula za sličan slučaj u kojem je jedna mlada žena na ovakav način nožem ubila drugu.

"Ovaj slučaj je potpuno izuzetan. To je vrsta događaja koja se dešava jednom u generaciji", ocijenila je ona.

Prema podacima koje navode sagovornici australijskog portala, broj ubistava počinjenih nožem u Velikoj Britaniji smanjen je za 26 odsto i nalazi se na najnižem nivou u posljednjih 35 godina.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da statistički pad nasilja ne znači da je problem nestao, posebno među mladima, gdje sukobi, ljubomora, društveni pritisak i prisustvo oružja mogu dovesti do tragičnih posljedica.

(Telegraf)