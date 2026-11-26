Autor:ATV redakcija
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Rusija čini sve da spriječi vojnu eskalaciju sukoba u Ukrajini, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"U kombinaciji sa fanatičnom podrškom Zapadne Evrope neonacističkom terorističkom režimu u Kijevu, podrškom u oružju i novcu, na štetu rješavanja sopstvenih unutrašnjih problema, ovo je otvorena vojna eskalacija", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.
Ona je dodala da Rusija čini sve da to spriječi i obuzda trenutnu fazu sukoba, prenosi Srna.
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