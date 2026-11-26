Autor:ATV redakcija
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Insinuacije zapadnih medija o navodnim planovima Rusije da rasporedi nuklearne bojeve glave u svemiru nemaju nikakve veze sa stvarnošću, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je istakla da se istraživanje svemira od strane Rusije vrši u skladu sa međunarodnim pravom u mirnodopske svrhe i da ne predstavlja prijetnju drugim zemljama.
"Apsurdne spekulacije u vezi sa ruskim aktivnostima u svemiru nemaju nikakve veze sa stvarnošću, a cilj im je da opravdaju destruktivne korake Njemačke u raspoređivanju sopstvenog oružja u svemiru, kao i izdvajanje više milijardi sredstava za ovu svrhu", navela je Zaharova u saopštenju, prenosi Srna.
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