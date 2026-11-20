Moskva se nada će Beograd, poslije formiranja Vlade Srbije, nastaviti isti kurs orijentisan na jačanje odnosa sa Rusijom, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Otvoreni smo za kontakte sa svim zemljama koje to žele, naravno na bazi uzajamnog uvažavanja", navela je Zaharova i podsjetila da se ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko sastao sa predstavnicima "Studentske liste".

Ona je dodala da izbalansirana politika Srbije izaziva bijes Brisela, koji želi da zabije klin u odnose Beograda s Moskvom.

Kaže da je izbalansirana politika Beograda u suprotnosti sa opredjeljenjem EU da i silom prošire krug zemalja koje vode politiku čiji je cilj nanošenje strateškog poraza Rusiji.

"Srbija se ne priključuje sankcijama Rusiji jer ne želi da izda zemlju koja se uvek borila za interese Srbije, ali i zato jer se radi o nezakonitim postupcima sa aspekta međunarodnog prava", rekla je Zaharova.

Komentarišući izveštaj Spoljne obavještajne službe Rusije /SVR/ da EU želi da unese razdor u "Studentsku listu" jer ne želi da se odrekne Kosova i da uvede sankcije Moskvi, Zaharova je rekla da ponašanje EU nije ništa novo, jer se odavno radi na tome da se zabije klin u odnose Srbije i Rusije i da se Srbija potčini, prenosi Srna.

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"Zemljama kandidatima se zavrću ruke a sve da bi se solidarisale sa politikom EU i sankcijama koje štete upravo onima koji su ih uveli, kojima se uništava nacionalna ekonomija, kultura, obrazovanje zemalja. Politika restrikcija EU dala je kontraefekat", istakla je Zaharova.

Ona je dodala da je Rusija uvijek za prijateljske odnose sa susjedima i drugim državama, što je, između ostalog, potvrdila i projektom "Sjeverni tok", prenio je "Sputnjik".