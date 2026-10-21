"Moskva spremna za obnavljanje trilateralnih pregovora o Ukrajini u novembru"

Ruski predsednik Vladimir Putin obavijestio je izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa o spremnosti Rusije da poslije 10. novembra nastavi trilateralne razgovore o Ukrajini, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"Naš predsjednik je obavijestio Stiva Vitkofa da smo, u principu, spremni da poslije 10. novembra nastavimo pomenute trilateralne razgovore o glavnoj temi" rekao je Ušakov novinarima.

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Ova tema se tiče izgradnje sistema bezbjednosti za Rusiju i Ukrajinu nakon sukoba, dodao je.

Specijalni izaslanik Vitkof je napomenuo da će odluka Rusije da nastavi trilateralne pregovore naići na veliko zadovoljstvo kod predsjednika SAD Donalda Trampa, primijetio je Ušakov.

(sputniknews.com)