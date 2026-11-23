Provokativni postupci Talina usmjereni protiv Moskve su na ivici pokretanja otvorenog rata Estonije sa Rusijom, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Estonija nastavlja da aktivno pruža podršku kijevskom režimu, prećutno otvarajući vazdušni prostor za letove ukrajinskih dronova za izvođenje napada na sjeverozapad Rusije", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da Talin pokušava da omete kretanje ruskih teretnih brodova u Baltičkom moru, ističe se u objavi.

Nakon što je ranije tokom dana Ministarstvo pozvalo na razgovor otpravnika poslova Estonije u vezi sa odlukom Talina da zatvori granične prelaze sa Rusijom, u saopštenju je navedeno da je estonski diplomata ponovo obaviješten da su takve provokativne i izuzetno opasne akcije na ivici pokretanja otvorenog rata sa Rusijom.

U saopštenju se ističe da je estonskom diplomati rečeno da će njegovanje neprijateljstva prema Rusiji i nadalje imati destabilizujući efekat na situaciju u regionu.

Iz Ministarstva su naglasili da Rusija zadržava pravo da preduzme sveobuhvatne političke i diplomatske mjere da bi zaštitila nacionalne interese i zakonska prava ruskih građana, prenosi Srna.