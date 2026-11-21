Autor:ATV redakcija
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Sedamdesetdvogodišnji muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine preminuo je u italijanskom mjestu Orbasano, nedaleko od Torina, nakon sumnje na trovanje ugljen-monoksidom, dok je njegova supruga prevezena u bolnicu.
Tragedija se dogodila u utorak, 17. novembra, u stanu u ulici Milano, gdje je muškarca na kauču bez svijesti pronašla supruga, koja je odmah pozvala hitnu pomoć, prenosi "Radiosarajevo".
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Ekipa hitne medicinske pomoći stigla je na mjesto događaja, ali uprkos pokušajima reanimacije, muškarcu nije bilo spasa.
Druga ambulanta prevezla je njegovu suprugu u bolnicu San Luigi u Orbassanu, a prema prvim informacijama, njeno zdravstveno stanje nije bilo ozbiljno.
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Na mjesto tragedije izašli su i vatrogasci, uključujući specijalizovanu jedinicu za intervencije u slučaju nuklearnih, bioloških, hemijskih i radioloških opasnosti. Njihovim pregledom potvrđeno je prisustvo ugljen-monoksida u stanu.
Preminuli muškarac bio je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a italijanski lokalni mediji navode da je riječ o Zijadbegu Selimbašiću.
Istraga je u toku, a nadležni nastoje utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do nakupljanja ugljen-monoksida u stambenom prostoru, kao i mogući uzrok njegovog ispuštanja, piše "Torino Tudej".
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