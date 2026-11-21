Sedamdesetdvogodišnji muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine preminuo je u italijanskom mjestu Orbasano, nedaleko od Torina, nakon sumnje na trovanje ugljen-monoksidom, dok je njegova supruga prevezena u bolnicu.

Tragedija se dogodila u utorak, 17. novembra, u stanu u ulici Milano, gdje je muškarca na kauču bez svijesti pronašla supruga, koja je odmah pozvala hitnu pomoć, prenosi "Radiosarajevo".

Scena Još sam prestravljena: Aleksandra Mladenović bila u avionu koji je udario grom

Ekipa hitne medicinske pomoći stigla je na mjesto događaja, ali uprkos pokušajima reanimacije, muškarcu nije bilo spasa.

Druga ambulanta prevezla je njegovu suprugu u bolnicu San Luigi u Orbassanu, a prema prvim informacijama, njeno zdravstveno stanje nije bilo ozbiljno.

Društvo Petoro djece ostalo bez oca: Policajci prikupili pomoć za porodicu Lopatić

Na mjesto tragedije izašli su i vatrogasci, uključujući specijalizovanu jedinicu za intervencije u slučaju nuklearnih, bioloških, hemijskih i radioloških opasnosti. Njihovim pregledom potvrđeno je prisustvo ugljen-monoksida u stanu.

Preminuli muškarac bio je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a italijanski lokalni mediji navode da je riječ o Zijadbegu Selimbašiću.

Istraga je u toku, a nadležni nastoje utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do nakupljanja ugljen-monoksida u stambenom prostoru, kao i mogući uzrok njegovog ispuštanja, piše "Torino Tudej".