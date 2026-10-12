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Muškarac ostao zatrpan u pećini, spašen nakon 26 sati

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12.10.2026 20:50

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На фотографији се види пећина и тунел који води кроз пећину. На крају тунела је свјетлост.
Foto: Pexels/Siarhei Nester

Spasioci na italijanskom ostrvu Sardinija izvukli su 31-godišnjeg muškarca koji je bio zarobljen u pećini 26 sati nakon odrona stijene. Luka Olmeto je bio svjestan kada je pronađen na dubini od oko deset metara.

Olmeto je ostao zarobljen u pećini Goropedu u nedjelju popodne, u surovom planinskom vencu Urzulei u centralno-istočnom dijelu ostrva. Istraživao je pećinu sa djevojkom, koja je hodala nekoliko metara iza njega i uspjela je da izbjegne odron kamenja. Klizište je potpuno blokiralo ulaz, ali je ona pobjegla nepovređena i pozvala pomoć.

Složena spasilačka operacija

Spasilački timovi su radili danonoćno kako bi došli do zarobljenog čovjeka. Stigli su do njega kasno danas popodne nakon što su ručno uklonili zemlju i kamenje koje je blokiralo uski prolaz. Olmeto je ostao svjestan i komunicirao je sa spasiocima sve vrijeme. Uslijedio je zahtevan zadatak čišćenja velike količine materijala koji je ispunio pećinu.

Prema izvještaju Rai njuza, Olmeto je izvučen na površinu ubrzo posle 18 časova. Medicinsko osoblje ga je stabilizovalo na licu mjesta, a zatim je helikopterom prevezen u bolnicu. U operaciji je učestvovalo oko 48 stručnjaka iz Sardinske planinske i speleološke spasilačke službe, 30 vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite. Materijal i oprema su dopremljeni helikopterom radi obezbeđivanja područja.

Podrška iz rodnog grada

Opštinsko veće Kodronđanosa, grada na sjeverozapadu Sardinije odakle je Olmeto, objavilo je na društvenim mrežama da je cijela zajednica doživljavala veliku anksioznost tokom proteklih 24 sata.

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„Pažljivo pratimo situaciju i nadamo se dobrim vijestima. Naše misli su sa Lukom i njegovom porodicom i duboko smo zahvalni svim spasiocima koji neumorno rade kako bi ga spasili“, navodi se u objavi. Poručili su mu: „Drži se, Luka – svi Kodronđanovi su uz tebe.“

Sličan slučaj iz 2024. godine

Pećina Goropedu je prirodna šupljina koja je do danas uglavnom neistražena. Sličan incident se dogodio u decembru 2024. godine, kada je 32-godišnji istraživač Otavija Pijana ostao zarobljen dok je istraživao pećinu Bueno Fonteno blizu Bergama u severnoj Italiji.

Pijana je provela 75 sati pod zemljom na dubini od oko 600 metara prije nego što su je spasioci oslobodili. Zadobila je teške povrede, uključujući prelome pršljenova, rebara i kostiju lica. U njenom spasavanju, koje je privuklo široku medijsku pažnju, učestvovalo je 160 stručnjaka, piše Gardijan.

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Sicilija

spašavanje

pećina

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