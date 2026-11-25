Muškarac se samozapalio u ulici Krakovsko predgrađe (Krakowskie Przedmieście) u Varšavi, naspram predsjedničke palate, ispred ulaza u Ministarstvo kulture i nacionalne baštine. Prevezen je u bolnicu, gdje je smješten na odjeljenje intenzivne njege.

"Nakon 17 časova primili smo prijavu o samozapaljenju muškarca. Muškarac je prevezen u bolnicu. Na mjestu događaja nalaze se policajci koji će utvrditi okolnosti incidenta", izjavila je Monika Kačinjska iz varšavske policije.

Portparol Službe državne zaštite Boguslav Pjorkovski istakao je da su prvi reagovali pripadnici te službe, koji su muškarcu pružili pomoć i pozvali hitne službe.

Vojćeh Kapčinjski iz varšavske vatrogasne službe rekao je da je muškarac, u trenutku dolaska vatrogasaca, već bio pod nadzorom ekipe hitne medicinske pomoći.

Svjedok: Neko je pokušao da ga ugasi jaknom

Svjedoci događaja ispričali su novinaru RMF FM-a da se sve odvijalo veoma brzo. Muškarac se polio zapaljivom tečnošću, nakon čega se zapalio.

"Sve se dogodilo u trenutku. Ogroman plamen, zaista ogroman. Neko je pokušao da ga ugasi jaknom, ali plamen je bio toliko velik da je to bilo teško. Potom su počeli da ga gase vatrogasnim aparatima", rekao je taksista koji je svjedočio događaju.