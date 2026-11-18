Sindikat Opšta konfederacija rada (CGT) saopštio je danas da je na protestima širom Francuske, koje su organizovali sindikati uz zahtjev za povećanje plata u javnom sektoru, danas učestvovalo više od 500.000 ljudi, od kojih 175.000 u Parizu.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom zemlje učestvovalo je 146.000 ljudi, od kojih 28.000 u Parizu, prenosi televizija BFM.

Ministarstvo javnih djelatnosti zabilježilo je manje od tri odsto državnih službenika koji su danas bili u štrajku, posebno onih koji rade u ministarstvima, prefekturama i regionalnim obrazovnim vlastima, u odnosu na skoro deset odsto koliko ih je štrajkovalo na protestima 5. novembra.

Francuski sindikati saopštili su da traže hitno i opšte povećanje zarada, posebno u javnom sektoru, kao i usklađivanje plata sa rastom inflacije.

Među glavnim zahtjevima je i povećanje vrijednosti indeksnog boda, na osnovu kojeg se obračunavaju plate zaposlenih u javnim službama, a koji je zamrznut četvrtu godinu zaredom.

Sindikati upozoravaju da je zbog rasta troškova života opala kupovna moć zaposlenih i da veliki broj radnika u javnom sektoru ima osnovnu platu ispod minimalne zarade.

Oni smatraju da dosadašnji razgovori sa francuskom vladom nisu donijeli konkretne rezultate.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni najavio je jednomjesečne razgovore o pet oblasti, uključujući hitne mjere za povećanje najnižih zarada, ali sindikati insistiraju na opštem povećanju plata, a ne samo na korekcijama najnižih primanja.